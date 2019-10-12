Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня

Новости Украины:В православном календаре есть особенные дни, когда весь мир поминает усопших. Одним из таких является Покровская суббота.

Все мы обязаны почитать родных, живых и мертвых, чтобы продлить дни счастья детям и внукам.

Покровская суббота, которая в 2019 году состоится 12 октября, — религиозная традиция помина почивших близких, родных и всех пострадавших за христианскую веру. Отмечается она накануне всеми любимого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день мы отдаем дань памяти покинувшим этот мир. Традиция направлена на сохранение памяти об усопших и искупление их грехов через молитвенные просьбы.

Традиции поминального дня

Покровская суббота — день поминания всех почивших, но в первую очередь родственников и близких. 12 октября в церквях пройдут особые службы. В церковь можно прийти накануне Покровской субботы, вечером 11 октября, либо в саму субботу, утром. Перед утренней службой верующие подают записки с именами тех, кого хотят помянуть. С собой несут подаяния — любые продукты (за исключением мяса и алкоголя) и при желании деньги. В этот день важно придерживаться особых правил и традиций:

Нельзя передавать поминальную записку, когда уже идет служба, а также вписывать имена некрещеных и оставивших этот мир по своей воле.

Нужно посетить церковь, отстоять службу, провести время в воспоминаниях об умерших, в молитвах об упокоении их душ.

Молитвы возносят не только в церкви, но и на кладбище, а также дома. Есть ряд особых молитв об умерших. Их следует читать внимательно, вдумчиво и кротко.

Народная традиция на родительский день — продовольственные пожертвования в виде домашней выпечки, хлеба и пирогов. Часть относят в храм, часть раздают нуждающимся и знакомым.

Поход на погост — еще одно обязательное условие поминального дня. Не стоит оставлять угощения на могилах: лучше принести туда настоящие или искусственные цветы, прибраться, вознести молитву.

Покровская суббота: молитвы об умерших

Заупокойная молитва — помощь усопшему. Их души вечны и нуждаются в постоянной памяти и молитве.

Общая молитва: "Упокой, Боже, души почивших рабов Твоих: близких моих, соратников, заступников, родителей и знакомых (имена) и всех истинно верующих. Прости им грехи вольные и невольные да даруй им жизнь в вечности. Аминь".

Молитва о почивших близких: "Господи, услышь молитвы наши о близких, что покинули этот мир и отправились в Царствие Твое, где ждет их жизнь вечная. Лишь в силах Твоих утешить сердца скорбящих и отпустить грехи умершим. Плачем мы и молимся за души усопших (имена) с надеждой на утешение. Не оставь их, Боже, один на один с грехами, а нам помоги пережить боль утраты. Славим имя Твое, Отец наш! Да обретут умершие вечность подле Тебя. Аминь".

Самое главное, в чем нуждается умерший человек, — искренняя молитва его близких. Молитвы помогут бессмертной душе обрести покой.