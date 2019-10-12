Синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности в пяти областях

Новости Украины:В этих областях будет преобладать уровень пожарной опасности 5-го класса.

В пяти областях Украины до 16 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 12-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, на выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

В частности, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+20°.