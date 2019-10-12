СМИ: Ельченко может стать посолом в США

Новости Украины:Президент Украины может назначить Владимира Ельченко на место посла в США.

Новым послом Украины в США может стать Владимир Ельченко.

Об этом сообщила Украинская служба Голоса Америки со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Сейчас Ельченко занимает должность постоянного представителя Украины в ООН. На этом посту опытный дипломат Ельченко неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации.

Ранее должность посла Украины в Соединенных Штатах занимал Валерий Чалый.

Напомним, во время пресс-марафона 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос корреспондента УНН ответил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал кого именно он выбрал.

"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил тогда Зеленский.