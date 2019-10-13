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Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни

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Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни
09:13 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:В Украине продолжится бабье лето, осадков не ожидается.

В Украине в ближайшие дни будет тепло и без осадков, местами столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

13 октября по Украине будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на востоке местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 17-22°.

Прогноз погоды на воскресенье, 13 октября, по Украине:

  • Ужгород – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 13 октября

В Киеве 13 октября будет наблюдаться небольшая облачность, температура ночью 8-10°, днем около 20°. По области столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла.

Прогноз погоды на 14 октября

14-15 октября снова ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

14-15 октября воздух в столице днем прогреется до 18-23°.

Прогноз погоды на 15 октября

Приметы и обряды на 13 октября - Григорьев день, Григорий Соломенный, Соломенник

16-17 октября в Украине будет сохраняться сухая погода. Температура ночью 6-12°, днем 16-22°.

16-17 октября в столице тоже без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.

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Киев, Украина, Погода, Укргидрометцентр, Осень, Прогноз погоды, Бабье лето.
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