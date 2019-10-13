Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни будет тепло и без осадков, местами столбики термометров поднимутся до +23 градусов.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
13 октября по Украине будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на востоке местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 17-22°.
Прогноз погоды на воскресенье, 13 октября, по Украине:
Ужгород – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Львов – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Луцк – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Ровно – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Житомир – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Винница – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Одесса – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Николаев – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Херсон – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Сумы – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Полтава – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Днепр – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Донецк – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Харьков – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Киев – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Прогноз погоды на 13 октября
В Киеве 13 октября будет наблюдаться небольшая облачность, температура ночью 8-10°, днем около 20°. По области столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла.
Прогноз погоды на 14 октября
14-15 октября снова ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.
14-15 октября воздух в столице днем прогреется до 18-23°.
Прогноз погоды на 15 октября
16-17 октября в Украине будет сохраняться сухая погода. Температура ночью 6-12°, днем 16-22°.
16-17 октября в столице тоже без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.