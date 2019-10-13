Покров, День Защитника Украины и День казачества: какие праздники отмечают 14 октября

Новости Украины:14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

В этот понедельник, 14 октября, украинцы будут отмечать один из главных церковных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. Помимо этого, на эту дату приходятся также значимые для украинского народа праздники: День украинского казачества и День защитника Украины.

Еще в древности Богородицу считали покровительницей запорожских казаков и всех украинских вооруженных формирований.

День защитника Украины — государственный праздник Украины, установленный в 2014 году. О желании перенести празднование Дня Защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября заявил пятый президент Украины Петр Порошенко. 14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

Согласно указу, праздник был учрежден "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности".

По случаю праздника в Украине проводится ряд праздничных и торжественных мероприятий. Согласно указу Президента Украины от 10 октября 2015 года, каждый год в этот день всем органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям и объединениям граждан предлагается вывешивать государственный флаг.

Дата же 14 октября для нового праздника была выбрана не случайно. Ежегодно в этот день отмечается День украинского казачества – праздник, приуроченный к дню Покрова Пресвятой Богородицы (поскольку Матерь Божья считается защитницей и покровительницей казаков).

Как известно, с давних времен Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине происходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить дальше. Образ казака как украинского рыцаря и защитника родной земли близок каждому украинцу.

После разрушения Запорожской Сечи в 1775 году казаки, ушедшие за Дунай на эмиграцию, взяли с собой образ Покровы Пресвятой Богородицы. Казаки настолько верили в силу Покровы Пресвятой Богородицы и настолько искренне и торжественно отмечали праздник Покровы, что на протяжении веков в Украине он приобрел еще и казацкого содержания и получил второе название — Казацкая Покрова.

День украинского казачества начали отмечать в Украине с 1999 года, когда Леонид Кучма ввел этот праздник своим Указом от 7 августа 1999 года.

Изначально же, 14 октября – большой религиозный праздник. Христиане православной церкви отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

раздник Покрова издавна является одним из самых любимых украинских праздников, хотя он и не входит в 12 главных церковных праздников года (не является двунадесятым). Он был введено в христианство только в 10 веке и имеет под собой то ли легенду, то ли реальное событие, которое произошло в древнем Царьграде (Константинополе). В ту пору город был окружен иностранцами (по разным источникам - то могли быть как древние русы (скиты) во главе с князем Аскольдом, так и агаряне (магометане - арабы или турки)), и Богородица как будто покрыла своим омофором горожан, которые молились на всенощной службе во Влахернском храме.

Покрова ассоциируется с покровительством и защитой от врага как видимого, так и невидимого. Особенно почитали Богородицу-Покров запорожские казаки. Они имели на Сечи церковь в ее честь, а также икону ее Покрова. Идя в поход на врага, казаки отправляли молебен своей Покровительнице. Вернувшись счастливо из похода, составляли Ей благодарность.

В Украине Покрова Пресвятой Богородицы всегда была большим праздником. Существует народная примета: "Покрова накрывает траву листьями, землю снегом, воду — льдом, а девушек — брачным венцом". В украинских селах и до сих пор придерживаются древней народной традиции играть свадьбу после Покровы. От Покровы и до начала Филипповки — пора самых массовых браков в Украине.

Также в этот день традиционно отмечают и годовщину создания (в 1942 году) Украинской повстанческой армии (УПА) – военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН).

Эта дата официально закреплена постановлением Украинского Главного Освободительного Совета от 30 июня 1947 года и ее привязка к празднику Покрова, покровительницы казацкого войска, имела целью показать преемственность украинского войска от эпохи Гетманщины. Однако, эта дата скорее символическая, поскольку первые бои УПА состоялись в феврале 1943 года.