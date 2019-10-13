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Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели

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Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
16:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:На следующей неделе в Украине будет удерживаться теплая погода без осадков.

В Украине в понедельник осадков не ожидается, температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Завтра, 14 октября, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность. Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман. 

Карта осадков 14 октября

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. 

Карта ветров 14 октября

Прогноз погоды на понедельник, 14 октября, по Украине:

  • Ужгород – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Львов – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Тернополь – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Черновцы – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Луцк – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Ровно – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Житомир – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Винница – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Одесса – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Николаев – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Херсон – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Симферополь – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

  • Черкассы – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

  • Чернигов – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Сумы – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Полтава – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Днепр – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

  • Запорожье – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Донецк – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Луганск – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Харьков – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Киев – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Погода 14 октября

В Киеве – без осадков, ночью ожидается 9-11 градусов выше ноля, днем – 20-22 градуса тепла.

Погода 15 октября

Во вторник, 15 октября, ночью и утром в южной части, центральных и Донецкой областях местами туман. Температура воздуха днем 17-21 градус тепла на юге, в центре и на востоке страны, 19-24 градуса на западе и на севере, ночью – 5-9 градусов выше ноля. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптик Наталья Диденко сообщила, завтра, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода.

Народный прогноз погоды

Каков Покров, такова и зима.

Не покрыл Покров, не покроет и Рождество (зима будет малоснежной).

На Покров до обеда — осень, после обеда — матушка-зима!

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Все по теме:

Киев, Украина, Погода, Укргидрометцентр, Осень, Прогноз погоды, Бабье лето, Покров 2019.
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