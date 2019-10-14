Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября

Новости Украины:Антициклон защитит Украину от арктического холода, ливней и ураганов.

На этой неделе в Украине будет удерживаться теплая погода без осадков.

Об этом сообщает в Укргидрометцентр.

По всей территории Украины будет преимущественно солнечно, ожидается лишь небольшая облачность. С утра на юге будет туман.

Карта осадков 14 октября

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 14 октября

Прогноз погоды на понедельник, 14 октября, по Украине:

Ужгород – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Львов – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Тернополь – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Черновцы – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Луцк – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Ровно – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Житомир – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Винница – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Одесса – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Николаев – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Херсон – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Симферополь – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

Черкассы – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

Чернигов – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Сумы – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Полтава – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Днепр – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

Запорожье – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Донецк – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Луганск – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Харьков – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Киев – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Погода 14 октября

В Киеве – без осадков, ночью ожидается 9-11 градусов выше ноля, днем – 20-22 градуса тепла.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, завтра, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода.

Весь следующую неделю, по предварительным прогнозам, будет сухая малооблачная тепла октябрьская погода.

Народный прогноз погоды

Каков Покров, такова и зима.

Не покрыл Покров, не покроет и Рождество (зима будет малоснежной).

На Покров до обеда — осень, после обеда — матушка-зима!