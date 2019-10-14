Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября

На этой неделе в Украине будет удерживаться теплая погода без осадков.
Об этом сообщает в Укргидрометцентр.
По всей территории Украины будет преимущественно солнечно, ожидается лишь небольшая облачность. С утра на юге будет туман.
Карта осадков 14 октября
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Карта ветров 14 октября
Прогноз погоды на понедельник, 14 октября, по Украине:
Ужгород – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Львов – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Тернополь – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Черновцы – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Луцк – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Ровно – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Житомир – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Винница – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Одесса – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Николаев – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Херсон – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Симферополь – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность, без осадков
Черкассы – +18...+20, небольшая облачность, без осадков
Чернигов – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Сумы – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Полтава – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Днепр – +18...+20, небольшая облачность, без осадков
Запорожье – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Донецк – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Луганск – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Харьков – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Киев – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Погода 14 октября
В Киеве – без осадков, ночью ожидается 9-11 градусов выше ноля, днем – 20-22 градуса тепла.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, завтра, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода.
Весь следующую неделю, по предварительным прогнозам, будет сухая малооблачная тепла октябрьская погода.
Народный прогноз погоды
Каков Покров, такова и зима.
Не покрыл Покров, не покроет и Рождество (зима будет малоснежной).
На Покров до обеда — осень, после обеда — матушка-зима!