Украина не получит Javelin от США в качестве военной помощи

Новости Украины:Чалый отмечает, что поставки Javelin Украине не являются военной помощью - это будет первой закупкой иностранного вооружения.

Украина получит от США очередную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin не как военную помощь — это впервые будет иностранная военная закупка.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью изданию LB.ua, отвечая на вопрос относительно новых условий для закупки американского вооружения.

"На следующий год Конгрессом утвержден план на наибольший за все годы бюджет помощи Украине. Он составляет более 700 млн долларов. Процедура такая: сейчас 250 млн долларов идет по линии Пентагона. Это – прямая помощь Украине, и она не включает закупку. Вы помните, что первая партия ПТРК Javelin поступила нам как помощь. Она оформлялась через финансовые механизмы, однако это все же была прямая помощь. Она не требовала возврата денежных средств. Нынешняя партия - это закупка. Это иностранные военные продажи. Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продажи между правительствами. Это не коммерческая продажа, коммерчески мы уже получали снайперские системы на 41 млн. Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США. Я считаю это нашим огромным достижением. Для этого надо было установить доверие, реформировать систему, доказать, что новые системы не будут коррумпировано отданы россиянам или захвачены ими", - отметил он.

По словам Чалого, эти новые ПТРК, когда они будут закуплены, могут быть размещены, в частности, и на востоке Украины. "Я соглашаюсь с заявлениями американской стороны о том, что это не изменит военный баланс, однако сохранит жизни наших воинов. Когда мы получили первые Javelin, то количество атак на ключевых направлениях уменьшилась. Боевики боялись садиться в танки, потому что знали: ПТРК накроют сверху", - отметил он.

"Сейчас Украина получает большую помощь со стороны Соединенных Штатов. Это, конечно, не такие объемы, как Израиль или другие союзники США, Египет в частности. Тем не менее, мы занимаем одно из первых мест на этом направлении. И это оборонное оборудование, тренинговые программы. Мы приложили огромные усилия, чтобы установить это доверие. В Пентагоне знают, что посольство Украины могло всегда сохранять слишком чувствительную информацию для достижения конкретных результатов. Мы сделали огромный шаг вперед. Соответствующие условия закупки уже утвердил Пентагон, Госдепартамент, теперь это рассмотрит Конгресс. И я надеюсь на положительный результат, что мы получим эту партию, после чего перед нами откроются возможности совсем другого уровня. А нам сейчас нужны некоторые другие современные системы...", - подытожил экс-посол.

Как сообщалось, в июле глава государства уволил посла Украины в США Валерия Чалого.