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Украинские "Варта" поступили подразделению ВСУ

Украинские "Варта" поступили подразделению ВСУ
12:58 Сегодня Телеграф Фото: АрмияИнформ

Новости Украины:Одна из механизированные бригад ВСУ получила украинские автомобили "Варта".

Артиллерийское подразделение 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины им. Рыцарей Зимнего Похода получило специализированные бронированные автомобили украинского производства "Варта", сообщает информагентство Минобороны Украины "АрмияInform".

Согласно информации, новые бронированные машины базирующаяся в Одесской области механизированная бригада Сухопутных войск получила 11 октября на Центральной автомобильной базе хранения и ремонта (Хмельницкая обл.).

"Мощные и современные разработки украинской оборонки усилят огневую мощь и мобильность артиллеристов во время выполнения боевых задач в составе сил и средств операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 февраля 2019г 15 бронеавтомобилей "Варта" поступили на вооружение в отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты ВМС ВСУ.

Согласно данным, предоставляемым производителем бронеавтомобилей "Варта" – ЧАО "Украинская бронетехника", - автомобиль сконструирован на специализированном шасси высокой проходимости с грузоподъемностью до 8,15 тонн и колесной формулой 4х4, с централизованной системой подкачки шин и специальными амортизаторами двустороннего действия, обеспечивающие надежность в сложнейших условиях эксплуатации.

На выбор заказчика представлены два дизельных двигателя с турбонаддувом с мощностью 270 л.с. или 300 л.с. Двигатель не требователен к качеству топлива и легкий в обслуживании. Максимальная скорость автомобиля по шоссе 100 км/ч.

Современные бронеавтомобили "Варта" получили морские пехотинцы

V-образная геометрия бронекапсула "Варты" позволяет выдержать подрыв на мине мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Шведская бронесталь обеспечивает защиту от прямого попадания пули БЗ калибра 7.62 мм. Внешний метод монтажа бронестекла дает возможность провести быструю замену при повреждении. Двигатель автомобиля оснащен дополнительными бронелистами и полностью защищен от попадания пули калибра 7.62 мм. Современные противоминные сидения протестированы в соответствии с STANAG 4569 и сертифицированы по стандарту НАТО АЕР-55. Они оснащены энергопоглощающими демпферными механизмами, настенными креплениями, пятиточечными ремнями безопасности, откидными сиденьями, складными подголовниками и водонепроницаемым покрытием.

Автомобиль оснащен централизованной системой подкачки шин, а в случае критических повреждений колес движение автомобиля обеспечивается использованием резиновых RunFlat, позволяющие проехать при полном отсутствии давления в шинах до 50 км по бездорожью. RunFlat состоят из трех частей, что позволяет быстро и без специального оборудования монтировать их в шину.

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Минобороны, ВСУ, Бронеавтомобили, Варта, АрміяInform.
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