Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября

Зеленский в Латвийской Республике
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвию.
Зеленский заявил о том, что Киев и Рига будут сотрудничать в возвращении арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов.
На встрече с президентом Левитсом, Зеленский сообщил о помощи Украине со стороны Латвии.
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем вопросы сотрудничества между странами в экономической сфере и поблагодарил латвийских партнеров за позицию в отношении санкций против России.
Зеленский во время официального визита в Латвию пообщался с украинской диаспорой и подчеркнул важность ее роли в поддержании Украинского государства.
Президент Украины рассказал, как собирается возвращать активы украинских экс-чиновников из Латвии.
Указы президента Украины
Президент подписал закон, который перезапускает НАПК и делает его неколлегиальным органом, а также сокращающий госфинансирование партий.
Зеленский подписал Закон Украины "О публичных закупках".
Закон о поддержке иностранных кинопроизводителей подписан президентом Украины.
Президент подписал закон "О внесении изменений в статью 116 регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению".
Зеленский оставил под законом, который должен разгрузить Большую палату Верховной суда.
Текст по Brexit направлен в ЕС
Великобритания представила проект текста политической декларации - одна из двух части соглашения о Brexit с Европейским Союзом, которая определяет направления долгосрочных отношений с блоком.
Джонсон сообщил, что напишет в Брюссель письмо о новой отсрочке Brexit, если не согласует сделку в парламенте до 19 октября.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ситуация с Brexit должна стать ясной примерно через семь-восемь часов.
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