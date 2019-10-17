Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября

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Зеленский в Латвийской Республике

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Латвию.

Зеленский заявил о том, что Киев и Рига будут сотрудничать в возвращении арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов.

На встрече с президентом Левитсом, Зеленский сообщил о помощи Украине со стороны Латвии.

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем вопросы сотрудничества между странами в экономической сфере и поблагодарил латвийских партнеров за позицию в отношении санкций против России.

Зеленский во время официального визита в Латвию пообщался с украинской диаспорой и подчеркнул важность ее роли в поддержании Украинского государства.

Президент Украины рассказал, как собирается возвращать активы украинских экс-чиновников из Латвии.