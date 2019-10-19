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Сенцов приоткрыл занавес своих творческих планов

Сенцов приоткрыл занавес своих творческих планов
07:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В дальнейший планах Олега Сенцова рассказать правду о свой тюремной жизни в кино и книге.

Олег Сенцов рассчитывает на публикацию своих тюремных дневников, продолжение работы над начатым перед пленом проектом и общение с семьей.

Некоторыми своими планами он поделился с аудиторией Франкфуртской книжной ярмарки, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я старался выжить и делать полезные для себя вещи: я оттуда вывез 15 тетрадей, черновиков, это будущие книги, сценарии, которые я буду использовать. И в ближайшие годы они будут опубликованы и сняты", - рассказал Сенцов во время дискуссии "Украина: 5 лет борьбы", модерировал которую писатель Андрей Курков.

Писать и снимать кино про саму тюрьму, которая является "очень неинтересным местом", планов у режиссера нет. Однако он надеется на публикацию сборника тюремных рассказов про людей, с которыми там встречался. Вести дневник начал с 3-го дня голодовки. Сберечь его от охранников, проводивших обыски каждый день, было непросто. Спас лишь плохой почерк Сенцова и то, что всем было известно, что он пишет книгу; это не позволило надсмотрщикам найти и прочитать то, что он писал и конфисковать и дневники, и другие записи. Но риск был очень велик. Сенцов не собирается ничего менять в написанных в те тяжелые дни дневнике, "так он будет самым честным".

Также Олег Сенцов надеется, что будет переведена на немецкий язык вышедшая недавно его книга "Маркетер".

И на то, что выйдут его романы, написанные в юмористическом стиле.

Есть конкретные планы, если сложится, начать снимать по проекту "Носорог", начатому еще до войны и аннексии Крыма.

"Главная моя цель – снимать кино – осталась неизменной. Я рассматривал и рассматриваю литературу как некий довесок", - признался режиссер.

В жизни он хочет проводить больше времени с родными, друзьями; это главный вывод, который он вынес из опыта заключения.

Подумывает завести со временем собаку. Сенцов рассказал, что у него было 3 собаки: первую застрелили случайно, вторая умерла от старости (о чем был написан рассказ), третья скончалась, когда хозяин был в заключении. "Когда у меня будет свой дом, у меня будет когда-нибудь четвертая собака, потому что я люблю собак. Но для меня это вопрос серьезный, должно пройти время, прежде чем я смогу завести ее, потому что собака – член семьи", - сказал Сенцов.

Сенцов в конце ноября выступит в Европарламенте

Он поблагодарил всех за поддержку его и других украинских политических заключенных и призвал не забывать о тех, кто еще томится в российских застенках и на Донбассе. И выразил убеждение, что пусть родной Крым и находится сейчас в руках врага, но рано или поздно обязательно вернется домой.

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Украина, Россия, Крым, Кино, Донбасс, Олег Сенцов.
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