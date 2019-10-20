Рябошапка о критике Лукаш: Прокурор не должен радовать фигурантов уголовных дел

Новости Украины:Рябошапка расценивает критику Лукаш в свой адрес как комплимент.

Следствие собрало больше доказательств по делу бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, после чего подозрение ей стало более обоснованным, отмечает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Она (Лукаш –Ред.) была привлечена к ответственности еще несколько лет. Сейчас речь шла только об изменении подозрения, о расширении его. Следствие собрало больше доказательств и поместило больше в это подозрение, после чего оно стало более обоснованным", - сказал он в интервью программе "Факты тижня" на телеканале ICTV в воскресенье.

Рябошапка указал, что слова Лукаш о том, что она "разочарована" им, он считает комплиментом в свой адрес. "Поскольку прокурор не должен радовать фигурантов уголовных дел", - сказал он.

По словам генпрокурора, следователь по делу Лукаш считает, что доказательств собрано достаточно, чтобы была доказана ее вина, но это должен решать суд.