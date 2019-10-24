Первая леди Украины изучила систему питания японских школ (Фото)

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена продолжают официальный визит в Японию.

В рамках официального визита в Японию первая леди Украины Елена Зеленская побывала в младшей школе Когай, в которой обучаются дети 1-6 классов.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что Зеленская узнала у школьного диетолога об особенностях питания детей в Японии.

По правилам, дети в местных школах потребляют треть пищи от своей дневной нормы. Каждое учебное заведение имеет личного диетолога, заданием которого является мониторинг системы питания школьников.

"Наличие диетолога в школе очень важна, и мне хотелось бы, чтобы это воплотили и в Украине", - подчеркнула Зеленская.

Помещение, где готовятся школьные обеды, показали супруге президента лишь со стороны, ведь на кухне придерживаются строгих санитарных норм.

На вопрос Зеленской о питании детей-аллергиков, диетологи объяснили, что в начале каждого месяца они консультируются с родителями школьников. Таким образом родители могут проконтролировать питание их ребенка и убрать с рациона продукты, вызывающие аллергию.

Отличием от Украины является также то, что дети питаются не в специально отведенных местах, а прямо в классе. Каждый день назначаются дежурные, которые занимаются раздачей еды и уборкой. Школьные работники считают, что это воспитывает дисциплинированность учеников.