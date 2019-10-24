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В декларации гендера "Борисполь" нашлось множество нестыковок

В декларации гендера "Борисполь" нашлось множество нестыковок
15:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НАБУ

Новости Украины:НАПК проверило декларацию директора аэропорта "Борисполь" и нашло недостоверной информации на 10,6 млн гривень.

Нацагентство по предупреждению коррупции сообщит НАБУ о признаках недостоверных сведений в декларациях гендиректора аэропорта "Борисполь", председателя Полтавского облсовета и судьи.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"НАПК при полной проверке деклараций генерального директора Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павла Рябикина, судьи Николаевского районного суда Львовской области Юлиана Демьяновского и Председателя Полтавского областного совета Александра Беленького выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении.

Так, Павел Рябикин, подавая декларацию за 2016, отметил недостоверные сведения о водном средстве - стояночном судне "Рапан", которое принадлежит ему на праве собственности, и полученном им доходе от предоставления имущества в аренду. Кроме того, не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права дочери, а также не указал сведения о нежилых помещениях и автомобиле, принадлежащих дочери на праве собственности, и полученный ею доход от занятия предпринимательской деятельностью. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 10,6 млн гривень.

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"Юлиан Демьяновский в декларации за 2016 год не указал сведения о своих и жены корпоративных правах и недостоверно указал размер полученных им и женой доходов. Кроме того, отметил недостоверные сведения о жилом доме, принадлежащем на праве собственности жене. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 4,1 млн гривень", - сообщили в НАПК.

Александр Беленький, подавая декларацию за 2016, отметил недостоверные сведения о наличии корпоративных прав, принадлежащих ему на праве собственности. Кроме того, не указал сведения о собственных средствах, размещенных на банковских счетах. Сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 750 тыс. гривень.

"Обоснованные выводы о признаках уголовного преступления будут направлены Национальному антикоррупционному бюро", - отметили в агентстве.

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В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

Национальное агентство также отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции является основанием для осуществления досудебного расследования.

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Аэропорт "Борисполь", НАБУ, Декларация, Павел Рябикин.
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