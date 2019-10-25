Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября

Венецианская комиссия в Украине
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в рамках рабочего визита в Совет Европы обсудил с с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио перспективы дальнейшего сотрудничества.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова в ходе встречи с делегацией Венецианской комиссии с участием секретаря комиссии Томаса Маркерта выразила убеждение, что положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№2704-VIII) не имеют дискриминационной составляющей.
Арахамия на полиграфе
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время тестирования на полиграфе отвечал честно, считает полиграфолог Виталий Опанасенко.
Чем занималась Зеленская в Японии?
В рамках официального визита в Японию первая леди Украины Елена Зеленская побывала в младшей школе Когай, в которой обучаются дети 1-6 классов.
Штепа выиграла суд у Украины
Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу экс-мэра Славянска Нели Штепы и обязал Украину выплатить ей денежную компенсацию.
Проблемы в расследовании "дел Майдана"
Бывший начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк отчитался о результатах работы своего подразделения: по делам Майдана уведомлены о подозрении 448 лиц, направлено в суд 298 обвинительных актов, суды вынесли 57 приговоров.
Сергей Горбатюк заявил, что в августе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и будущим генеральным прокурором Русланом Рабошапкой и получил заверения в устранении препятствий для расследования "майдановских" дел.
Новая волна паспортизации ОРДЛО
Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начали очередной этап кампании по паспортизации населения.
Прогнозы НБУ
Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.
Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 25 октября снижает учетную ставку на 1 п.п. - до 15,5% годовых после ее снижения в сентябре до 16,5%.
Не растет, но падает не так сильно
Промышленное производство в Украине в сентябре 2019 года сократилось по сравнению с сентябрем 2018 года на 1,1% после снижения на 1,7% в августе и 0,2% в июле.
Европарламент против насилия в Сирии
Европарламент осудил военную интервенцию Турции на северо-востоке Сирии, призвал Турцию вывести силы из территории этой страны и признал неприемлемыми попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана использовать беженцев как оружие для шантажа Евросоюза.
Премия Сахарова
Премию Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова получил приговоренный к пожизненному заключению уйгурский активист Ильхам Тохти.
Останки Франко
На кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо в четверг завершилась церемония перезахоронения останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко.
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019
С 24 по 30 октября в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет кинофестиваль Киевская неделя критики. В течение 7 дней зрители смогут ознакомиться как с новыми фильмами, кропотливо отобранными профессиональными кинокритиками, так и с классикой мирового и украинского кинематографа.
Netflix выпустил трейлер сериала об украинце, которого обвиняли в нацистских преступлениях
На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился первый трейлер к сериалу The Devil Next Door. Вероятно, украинское название будет звучать как "Сосед дьявола".
Названы первые претенденты на "Оскар-2020"
Стали известные первые актеры, выдвинутые на получение главной американской кинематографической премии "Оскар".
Ilford радует расширением ассортимента
Известный производитель фотоматериалов компания Ilford, празднуя свое 140-летние, в четверг, 24 октября, анонсировала новую фотопленку и 5-е поколение мультиконтрастной черно-белой фотобумаги на полиэтиленовой основе (Multigrade RC Paper), которая была впервые запущена в производство в 1940 году.
Пилотов Рено исключили из протокола Гран-при Японии
В «Рено» прокомментировали исключение Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из итогового протокола Гран-при Японии.
Александрия в Лиге Европы
В рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы Александрия встречалась с французским Сент-Этьеном. Поединок проходил на стадионе "Жоффруа Гишар".