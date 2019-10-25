Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября

3 Чем занималась Зеленская в Японии? В рамках официального визита в Японию первая леди Украины Елена Зеленская побывала в младшей школе Когай, в которой обучаются дети 1-6 классов.

4 Штепа выиграла суд у Украины Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу экс-мэра Славянска Нели Штепы и обязал Украину выплатить ей денежную компенсацию.

5 Проблемы в расследовании "дел Майдана" Бывший начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк отчитался о результатах работы своего подразделения: по делам Майдана уведомлены о подозрении 448 лиц, направлено в суд 298 обвинительных актов, суды вынесли 57 приговоров. Сергей Горбатюк заявил, что в августе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и будущим генеральным прокурором Русланом Рабошапкой и получил заверения в устранении препятствий для расследования "майдановских" дел.

6 Новая волна паспортизации ОРДЛО Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начали очередной этап кампании по паспортизации населения.

8 Не растет, но падает не так сильно Промышленное производство в Украине в сентябре 2019 года сократилось по сравнению с сентябрем 2018 года на 1,1% после снижения на 1,7% в августе и 0,2% в июле.

9 Европарламент против насилия в Сирии Европарламент осудил военную интервенцию Турции на северо-востоке Сирии, призвал Турцию вывести силы из территории этой страны и признал неприемлемыми попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана использовать беженцев как оружие для шантажа Евросоюза.

10 Премия Сахарова Премию Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова получил приговоренный к пожизненному заключению уйгурский активист Ильхам Тохти.

11 Останки Франко На кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо в четверг завершилась церемония перезахоронения останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко.

12 Кинофестиваль Киевской недели критики 2019 С 24 по 30 октября в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет кинофестиваль Киевская неделя критики. В течение 7 дней зрители смогут ознакомиться как с новыми фильмами, кропотливо отобранными профессиональными кинокритиками, так и с классикой мирового и украинского кинематографа.

13 Netflix выпустил трейлер сериала об украинце, которого обвиняли в нацистских преступлениях На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился первый трейлер к сериалу The Devil Next Door. Вероятно, украинское название будет звучать как "Сосед дьявола".

14 Названы первые претенденты на "Оскар-2020" Стали известные первые актеры, выдвинутые на получение главной американской кинематографической премии "Оскар". Ilford радует расширением ассортимента Известный производитель фотоматериалов компания Ilford, празднуя свое 140-летние, в четверг, 24 октября, анонсировала новую фотопленку и 5-е поколение мультиконтрастной черно-белой фотобумаги на полиэтиленовой основе (Multigrade RC Paper), которая была впервые запущена в производство в 1940 году.