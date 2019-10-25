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Пятница, 25.10.2019
Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
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Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет
Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет

Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября

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Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
07:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:"Слуга народа" по очереди проходит полиграф. Венецианская комиссия в Киеве. Штепа выиграла ЕСПЧ. Дела Майдана и паспорта в ОДЛО и другое.

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НБУ, ФК Динамо (Киев), Европарламент, Оскар, Футбол, Полиграф, Слуга народа.
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