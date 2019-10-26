Бородянский: Давайте строить Голливуд в Украине

Новости Украины:Бородянский считает, что часть средств на развитие кинематографа в Украине потрачена неэффективно.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины достроит и обновит национальную стратегию украинского кинематографа.

Об этом глава министерства Владимир Бородянский заявил в интервью Радио Свобода.

"Если мы мечтаем о Голливуде, то давайте его шаг за шагом строить. Невозможно жить в Украине и ждать, что будешь получать средства на поддержку своих проектов как в Голливуде. Нет таких стран, как США, по прочности и способности производить такие фильмы в качестве и масштабах. Каждая страна строит свою национальную стратегию. Наша задача - иметь такую национальную стратегию, фундамент этой стратегии уже сделан предыдущим руководством Госкино. Нам надо ее перестроить, достроить, обновить", - сказал Бородянский.

Он добавил, что сейчас Украина тратит на сферу кинематографа около одного миллиарда гривень в год, в то же время он считает, что много из этих средств потрачено неэффективно.

"Украинское кино начало сниматься, но мне кажется, что эффективность недостаточно мощная для обстоятельств, в которых это делали. Много денег потрачено неэффективно, и страна, которая воюет, не может себе позволить так тратить их", - отметил Бородянский.