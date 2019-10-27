Зеленскому предлагают отменить срочную службу

Новости Украины:На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали петицию, в которой предлагают отменить срочную службу.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили отменить срочную военную службу, а все средства, которые тратятся на срочников перенаправить на контрактников.

"Отменить срочную военную службу, все средства, которые тратятся на срочников перенаправить на контрактников. Это поможет сделать более качественную армию, люди, которые сознательно готовы идти защищать свою страну. А средства помогут повысить зарплату контрактников и сделают службу в армии престижной и высокооплачиваемой, что в свою очередь заставит молодых людей самых бежать в военные комиссариаты", - говорится в петиции.

Автор петиции - Ольга Гаазе. Инициатива была зарегистрирована 24 октября. Сейчас ее поддержали 201 человек.

До завершения сбора подписи остается 90 дней.

Отметим, что для того, чтобы петиция была рассмотрена - она должна набрать 25 тыс. подписей.