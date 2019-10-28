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Новолуние в Скорпионе 28 октября: что можно и что нельзя делать в этот день

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Новолуние в Скорпионе 28 октября: что можно и что нельзя делать в этот день
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Новолуние в конце октября — особое время, когда многие поймут, что сидеть на месте чревато неудачами и промахами.

Несмотря на то что астрологи прогнозируют довольно благоприятный день, некоторые дела в понедельник не принесут успеха. Узнайте о том, что можно и что нельзя делать 28 октября, чтобы не спугнуть капризную Фортуну.

В Новолуние энергетика пространства обновляется, и на стыке двух месяцев эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прощаться со всем, что мешает развитию. В этот день многие дела будут удачными, а значит, наступает пора активных действий и борьбы за личное счастье. Влияние водного созвездия Скорпиона в этот день будет довольно позитивным, однако не стоит забывать о том, что Новолуние — время не только активности и обновления, но и осторожности.

Что можно делать 28 октября

Положительных моментов в день Новолуния будет довольно много, поэтому понедельник можно назвать временем прорыва, когда мечты могут с легкостью воплотиться в реальность. Список удачных дел на это время стоит перенести в ежедневник, чтобы ничего не забыть.

Новые знакомства. В день Новолуния шансы найти вторую половинку, преданных друзей или обзавестись полезными деловыми связями возрастают многократно. Считается, что в этот день можно обрести гармонию в отношениях, а значит, сидеть в четырех стенах не стоит.

Раскрытие талантов. Новолуние в Знаке Скорпиона увеличивает внутренний потенциал, поэтому так важно прислушиваться к себе и не противиться переменам. Многие в этот день почувствуют потребность что-то изменить, найти новый путь и раскрыть спящие способности. Астрологи рекомендуют не пугаться объемов работ, ведь именно в активной работе раскрываются таланты, о которых человек мог и не подозревать.

Спорт. Физическая активность необходима каждому, ведь благодаря нагрузкам происходит обновление энергетики, получается справиться со стрессом и поддерживать организм в тонусе. Совершенно не обязательно стремиться к олимпийским рекордам — в день Новолуния достаточно начать то, что было в планах: заняться бегом, плаванием или зарядкой по утрам.

Уборка. В понедельник не многие могут позволить себе генеральную уборку, ведь на нее может не хватить времени и сил. Тем не менее астрологи рекомендуют избавиться хотя бы от части накопленного хлама, чтобы в доме было уютно и приятно находиться. Под влиянием водного Скорпиона наибольший положительный эффект достигается благодаря влажной уборке, а значит, можно выделить время для мытья полов или протиранию пыли.

Смелые решения. Новолуние в октябре — время прорыва. В этот день мечты могут воплотиться в реальность, если верить в свои силы и не отказываться от преодоления сложностей. В этот день астрологи рекомендуют прислушаться к доводам разума и не идти против системы, чтобы исключить неприятности. Удача в делах ожидает тех, кто откажется от неуместного риска, а также не станет потакать желанию отложить важные дела в долгий ящик. Трезвая оценка своих возможностей поможет провести день с пользой для себя, заложить фундамент будущих побед и распрощаться с сомнениями.

Что нельзя делать в это Новолуние

Запретов и нежелательных дел на понедельник будет немного, но их нужно знать, чтобы не оступиться и не обидеть капризную Фортуну.

Траты. В целом, понедельник будет удачным временем для покупок, однако в эти сутки есть риск потратить лишнее и купить вещи не первой необходимости. В связи с этим астрологи рекомендуют отказаться от спонтанного шопинга и составить список необходимых приобретений. В этом случае поход в магазин будет не только удачным, но и экономным.

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Настроение. Влияние Новолуния велико, поэтому перепады настроения в такие периоды — не редкость. 28 октября тревожность может повлечь за собой проблемы в общении, а также стать весомым препятствием на пути к достижению целей. Это значит, что за настроем важно следить и не позволять осенней хандре завладеть сознанием. Кроме того, в день Новолуния многие обижаются по пустякам, не в силах совладать с эмоциями, поэтому важно снисходительно относиться к окружению и не позволять себе агрессивных выпадов.

Новолуние на стыке двух месяцев — хороший знак для тех, кто ждал сигнала о начале активных действий. В октябре многие не сидят без дела, однако для решительного рывка вперед часто не хватает точных указаний. Время пришло, и тем, кто ждал, можно приниматься за дела без сомнений, но при этом не теряя головы.

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