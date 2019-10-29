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Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО

Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
15:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Зеленского просят созвать СНБО из-за ситуации с дифтерией.

Политическая партия "Голос" обращается к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и обсудить ситуацию с заболеванием дифтерией.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина, сообщает сайт этой политической силы.

"Вопрос иммунизации - это вопрос национальной безопасности. В Украине люди не должны болеть и умирать от тех заболеваний, которых можно избежать благодаря прививкам. Зато от дифтерии сегодня до сих пор не вакцинированы 40% детей, и почти 50% взрослых в прошлом году не сделали необходимую ревакцинацию. Страна нуждается в масштабной информационной кампании, чтобы убедить почти половину населения, которая на сегодняшний день не вакцинирована, сделать прививку и защитить свою жизнь и жизнь наших детей", - отметила она.

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По словам Стефанишиной, ситуация с инфекционными заболеваниями в Украине приобретает угрожающие обороты. Так, с начала года зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из которых 18 - только за октябрь. 18 случаев в месяц - это очень много, ведь за весь 2018 год было зафиксировано 10 случаев. Также не спадает вспышка кори, которая забрала жизни 41 человека, из которых 24 - дети. Кроме того, в государстве нет коллективного иммунитета ни от одного вакциноуправляемого заболевания.

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Стефанишина отметила, что для того, чтобы Украина взяла под контроль вакциноуправляемые заболевания, необходимо достичь уровня показателей развитых стран мира и обеспечить коллективный иммунитет от смертельно опасных болезней: привитыми должны быть 95% граждан.

По мнению депутата, нынешние низкие показатели иммунизации среди населения имеют две главные причины: перебои с поставками вакцин в предыдущие годы и мощные информационные кампании против вакцинации.

Стефанишина подчеркнула, что только в соцсети Twitter 93% сообщений о вакцинации создают и распространяют российские боты.

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Партия "Голос" настаивает на срочном созыве заседания СНБО, где будет разработан оперативный план действий по повышению уровня иммунизации населения и предотвращения эпидемии дифтерии в стране.

По данным Минздрава, сейчас в Украине охват прививками от дифтерии детей до года составляет 59%, взрослых - 52,3%.

В этом году в Украине было зафиксировано 10 случаев дифтерии, из них 8 - в октябре. В частности, 5 больных с диагнозом "дифтерия" зарегистрировано в Закарпатской области, два случая - в Киеве и один случай - в Тернопольской области. Еще 10 человек в Закарпатской области являются носителями инфекции.

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В министерстве отметили, что на 1 октября 2019 года в Украине 1, млн доз вакцины АКДС, 141 тысяча доз АДС (не содержит коклюшного компонента) и 4,9 млн доз АДС-М. Этого достаточно, чтобы обеспечить вакцинами всех граждан, нуждающихся в плановой прививке.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период болезни - 3-10 дней. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, выделяющий токсин. Токсин блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда не совместимые с жизнью.

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Дифтерия, СНБО, Голос, Владимир Зеленский.
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