Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября

Зеленский встретился вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию и обсудил новые проекты ЕБРР, которые будут направлены на развитие региональных дорог .

Украина и Всемирный банк запускают работу Фонда международной партнерской поддержки, который своей целью ставит восстановление и будущую реинтеграцию Донбасса.

Председатель UVCA заявил, что в Украину хотят зайти три крупных криптобиржи .

На форуме четыре украинских мобильных оператора (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали с Кабинетом министров совместный меморандум. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины .

Гостями масштабной дискуссионной площадки являлись более 400 представителей украинской власти и бизнеса, чтобы обсудить перспективы развития региона и улучшения инвестиционного климата страны .

29 октября, в Мариуполе прошел масштабный инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

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Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом, следующим будет Петровское.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал.

Позже эту информацию подтвердили в Штабе ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит". Зеленский также сказал, что продвижение в разведении сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, главное - стабильный режим тишины.

Как заявил руководитель УС СЦКК, разведение на участке в Золотом необходимо для создания безопасной зоны и открытия КПВВ.

ВСУ в случае провокаций противника на участке разведения в Золотом готовы обеспечить защиту населению.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что сил и средств полиции достаточно для обеспечения правопорядка. Аваков также сказал, что добровольцы и члены "Нацкорпуса" в Золотом сдали оружие и не нарушают закон.