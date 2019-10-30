Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября

29 октября, в Мариуполе прошел масштабный инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.
Гостями масштабной дискуссионной площадки являлись более 400 представителей украинской власти и бизнеса, чтобы обсудить перспективы развития региона и улучшения инвестиционного климата страны.
На форуме четыре украинских мобильных оператора (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали с Кабинетом министров совместный меморандум. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины.
Председатель UVCA заявил, что в Украину хотят зайти три крупных криптобиржи.
Украина и Всемирный банк запускают работу Фонда международной партнерской поддержки, который своей целью ставит восстановление и будущую реинтеграцию Донбасса.
Зеленский встретился вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию и обсудил новые проекты ЕБРР, которые будут направлены на развитие региональных дорог.
Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом, следующим будет Петровское.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал.
Позже эту информацию подтвердили в Штабе ООС.
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит". Зеленский также сказал, что продвижение в разведении сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, главное - стабильный режим тишины.
Как заявил руководитель УС СЦКК, разведение на участке в Золотом необходимо для создания безопасной зоны и открытия КПВВ.
ВСУ в случае провокаций противника на участке разведения в Золотом готовы обеспечить защиту населению.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что сил и средств полиции достаточно для обеспечения правопорядка. Аваков также сказал, что добровольцы и члены "Нацкорпуса" в Золотом сдали оружие и не нарушают закон.
Евросоюз официально отсрочил Brexit.
Президент Европейского совета Дональд Туск предупредил Великобританию, что предоставленная ей отсрочка Brexit может быть последней.
Отборочный матч Евро-2020 Сербия — Украина пройдет без болельщиков гостей.
Украина не будет выкупать свою квоту билетов на отборочный матч Евро-2020 против Сербии.
Донецкий Шахтер сыграет поединок 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо.
В среду, 30 октября, киевское Динамо в рамках 1/8 финала Кубка Украины на своем поле примет обладателя трофея - донецкий Шахтер.
Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович возвращается в Испанию.
С помощью режима Instagram Stories, шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович обратился к футбольной общественности.
Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение завершить сезон досрочно.
Шестая ракетка Украины Марта Костюк (№150 WTA) объявила о досрочном завершении сезона.
Арнольду Шварценеггеру пришлось срочно эвакуироваться из дома
Уже больше недели в районе Лос-Анджелеса бушуют природные пожары, вызывающие панику у местных жителей.
Джамала и Jah Khalib выпустили лирическую песню "Кохаю"
Над созданием этой лирический песни музыканты работали полтора года.
Компания Waymo запустила первое беспилотные такси
Генеральный директор Waymo Джон Крафчик сказал, что компания в настоящее время предлагает клиентам поездки "только для пассажиров" в Фениксе, штат Аризона.
Вскоре украинский кинематограф пополнится очередным увлекательным фильмом.
"Преданная" - украинский полнометражный фильм , снятый по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович.
YUKO презентовали креативный клип с "сториз" своих подписчиков
Музыкантам прислали видео из разных уголков Украины и других стран.