Как влияет ретроградный Меркурий с 31 октября по 19 ноября на все Знаки Зодиака

Новости Украины:Ретроградность Меркурия начнется 31 октября и продлится до 19 ноября 2019 года. За это время положение дел может непредсказуемо измениться.

31 октября Меркурий вступит в фазу ретроградности. Для многих из нас такая перемена — прямой знак того, что и жизнь пойдет иначе. Астрологи расскажут, как ретроградный Меркурий повлияет на зодиакальные созвездия.

Меркурий — планета, которая влияет на динамику жизни, на денежную сферу. Колебания энергетики Меркурия отражаются на самых разных вещах в жизни, начиная от состояния бюджета в отдельно взятой семье и заканчивая курсом евро и доллара к рублю.

Ретроградный Меркурий, если смотреть на него с Земли, словно поворачивается и начинает двигаться в противоположном направлении. Конечно, с орбиты он не сходит: его путь в космических просторах остается неизменным. Видимое искажение траектории — следствие разницы в орбитах планет и скорости их обращения вокруг Солнца. Но по мнению астрологов, такие перемены на небосводе не могут не сказываться и на жизни людей. Причем ретроградный Меркурий в 2019 году может влиять и на сферу любви: например, в данный период он располагается в созвездии Скорпиона, что несколько меняет положение дел. Разбираемся, что ждет Знаки Зодиака в период с 31 октября по 19 ноября.

Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы

Сильнее всего ретроградность Меркурия ощутят эти четыре Знака Зодиака. Для Близнецов и Дев Меркурий является сильной планетой-покровителем, поэтому его попятное движение может вести к срыву планов и проектов. Под удар попадают все те сферы, на которые Девы и Близнецы, пусть и по-разному, но с одинаковой настойчивостью делают упор: информация, поездки, коммуникация с людьми, торговля. У Близнецов могут расстроиться перспективные сделки и срываться отпуска, у Дев начнут опаздывать деловые партнеры или переноситься на неопределенное время командировки. К счастью, не только планеты, но и мы сами влияем на нашу судьбу. Эксперты советуют Близнецам и Девам взять дела в свои руки и со своей стороны сделать все возможное, чтобы нейтрализовать негативный эффект: вовремя приходить, отзваниваться и отправлять деловые письма, не нарушать договоренностей, проверять ценники, точность дат и рейсов, поддерживать общение с нужными людьми. Если не плыть по течению, можно даже выйти в плюс.

Что касается Стрельцов и Рыб, то у них, напротив, Меркурий считается планетой-антагонистом. Поэтому его ретроградность Стрельцы и Рыбы первыми будут использовать себе во благо: возьмутся за покупки и заработки, заведут полезные связи. Могут объявиться старые долги и неотвеченные вопросы, на которые предстоит дать ответ. Стоит учитывать, что ретроградность отражается на делах и событиях непредсказуемым образом, но если не бояться перемен и быть готовыми ловить волну, можно продвинуться далеко вперед к 19 ноября.

Телец, Весы, Водолей, Козерог

Представителям этих Знаков Меркурий приходится позитивной планетой, однако его воздействие на энергетику выражено слабее. Это значит, что Тельцы, Весы, Водолеи и Козероги могут, как и Девы с Близнецами, столкнуться с внезапными изменениями и непредсказуемыми преградами. Но важно не списывать все на ретроградность, а продолжать идти вперед по жизненному пути, учитывая предостережения астрологов. Стоит опасаться шарлатанов, недобросовестных заказчиков или исполнителей (в случае опасений используйте наш гайд: как выявить врага). Лучше заранее обговаривать все сроки, не откладывать на последний день встречи, платежи или покупки. В любовной сфере нельзя обещать невыполнимых вещей, а уж то, что было обещано, важно сделать. Очень многих в это время выручит обычный план Б, составленный заранее и добросовестным образом.

Овен, Рак, Лев, Скорпион

На рожденных под этими созвездиями Меркурий влияет слабее, однако он все же способен вмешиваться в планы. Астрологи рекомендуют быть дипломатичнее в период ретроградности и принимать только обдуманные решения. Если финансовые сделки можно перенести на число после 19 ноября, это стоит сделать, ограничив таким образом ненужные риски. В покупках также важны наблюдательность и осторожность. Заказывая товары через интернет, необходимо смотреть отзывы, тщательно анализировать информацию, чтобы деньги не ушли впустую. Нельзя халатно относиться к важной информации, выдавать чужие тайны или секреты: на ретроградном Меркурии это грозит куда более неприятными последствиями, нежели обычно, и не пройдет бесследно для отношений.

Чтобы влияние планет не путало карты, важно укреплять уверенность в себе, заботиться о своем здоровье и о состоянии биоэнергетики, уважать и понимать законы Вселенной. В таком случае судьба будет на вашей стороне.