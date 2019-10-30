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Где и когда в Украине появятся платные дороги

Где и когда в Украине появятся платные дороги
13:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Ukravtodor.Gov.Ua

Новости Украины:Мининфраструктуры разрабатывает проекты концессионных дорог, портов и аэропортов.

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проекты концессионных дорог Львов-Стрый, Киев-Белая Церковь, Львов-Тернополь и Львов-Краковец, а также портов, аэропортов и вокзалов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе Первого инвестиционного форума в Мариуполе.

"Мы совместно со Всемирным банком уже начали процедуры подготовки к концессии дорог. Мы инициировали исследование целесообразности (pre-feasibility study – ред.) концессий дорог Львов-Тернополь, Львов-Стрый, Киев-Белая Церковь, Львов-Краковец, а также кольцевую дорогу вокруг Киева", - сказал он. Также, Криклий сообщил, что планируется концессия четырех портов.

"Мы уже имеем два концессионных проекта портов "Ольвия" и "Херсон"… Также в следующем году мы готовы предложить концессионные проекты портов "Одесса", "Мариуполь", "Бердянск", а также паромный комплекс в порту "Черноморск", - сказал он.

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Кроме того, по словам Криклия, министерство начало подготовку проектов концессии аэропортов. "Мы инициировали с Международной финансовой корпорацией проекты концессии аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминала Cargo в аэропорту "Белая Церковь", - сказал он. Также Криклий сообщил, что готовятся концессионные проекты железнодорожных вокзалов. "Мы готовы представить проекты концессий в Харькове, Днепре, Хмельницком, Николаеве и Чопе. Уже на протяжении следующего года", - сказал он.

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Как сообщалось, 12 сентября Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия", "Херсонский морской торговый порт" и имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет, а концессия Херсонского порта - на 30 лет.

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Дороги, Киев-Белая Церковь, Платные дороги, Львов-Тернополь, Львов-Краковец, Львов-Стрый.
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