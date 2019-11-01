В Украине изменилась процедура выдачи водительских удостоверений

Новости Украины:Изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол.

Индивидуальный порядок подготовки водителей предполагает прохождение обучения в автошколе по индивидуальному графику обучения, разъясняют в Главном сервисном центре МВД Украины.

"Друзья, наверное, вы слышали что-то вроде "автошколы отменяют", "можно обучаться самостоятельно", "обучение экстерном". Опережая дальнейшие неправильные толкования изменений в процедуре подготовки водителей, подчеркиваем: индивидуальный порядок предусматривает обязательное прохождение обучения в автошколе; гражданин не допускается к экзаменам в сервисных центрах МВД не закончив обучение в автошколе", - говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД в Facebook.

"Ученик в индивидуальном порядке обучается в тот же период, с той же интенсивностью и по той же учебной программе, что и группа, но имеет индивидуальный график занятий", - отметили в центре.

22 октября Главный сервисный центр МВД сообщил, что в Украине изменилась процедуры выдачи водительских удостоверений, аккредитации автошкол и подготовки будущих водителей. Соответствующие изменения, утвержденные правительственным постановлением от 3 апреля, вступили в силу 19 октября.

В сервисном центре отметили, что изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол. Предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации учреждений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей: "Допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей; практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен; срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет; возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов; свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, а в электронном виде вносится учреждением в Единый государственный реестр МВД".

Кроме того, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с заведениями по подготовке водителей введен электронный обмен информацией.

"Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие. Нововведение призвано улучшить организацию учебного процесса и ввести мониторинг знаний каждого слушателя", - добавили в сервисном центре.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в заведениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол.