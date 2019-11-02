Финляндия выделит средства на разминирование Донбасса

Новости Украины:Финляндия выделит 600 тыс. евро на разминирование на Донбассе.

Финляндия подтвердила выделение дополнительных 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.

"В ходе визита Финляндия подтвердила дополнительный вклад в размере 600 000 евро на гуманитарное разминирование. Мины все еще являются проблемой во многих областях и затрудняют сельское хозяйство и строительство", - говориться в сообщении.

В ходе визита министр выразил решительную поддержку Украине в поиске решения конфликта на Донбассе посредством Минских соглашений, отметили в министерстве.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто в Twitter отметил, что ситуация в Украине улучшается, при этом, подчеркнув, что урегулировать конфликт на Донбассе возможно при выполнении Минских соглашений.

"Ситуация в Украине несколько улучшается - строится новый мост на Станице Луганской, а боевые части разведены с линии соприкосновения. Однако ключ к окончательному урегулированию конфликта лежит в реализации Минских соглашений", - написал министр.