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Приметы и обряды на 5 ноября – День апостола Якова
Приметы и обряды на 5 ноября – День апостола Якова

Приметы и обряды на 5 ноября – День апостола Якова

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Приметы и обряды на 5 ноября – День апостола Якова
07:13 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 5 ноября?

Традиции 5 ноября

В этот день едят мед и играют в пчелиные игры, подражая жужжанию этих насекомых. Считалось, что чем больше меда съест хозяин и чем громче он будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной и тем больше меда удастся собрать в будущем году.

От Казанского пирога "закармливали землю" на Якова; разламывали на поле пи­рог на куски и раскидывали их по земле, подкармливали птиц, которые зимуют в наших краях - воробьев, синиц, свиристелей, чечеток, вьюрков.

Считалось, что тогда они своим чириканьем успокоят землю, упросят ее, чтобы дала на следующий год богатый урожай.

В этот день старались заготовить последние дрова на зиму. В этом случае в доме всю зиму будет тепло.

Яков был покровителем мужской работы, поэтому в этот день было принято зани­маться трудной, сложной, опасной и тяжелой работой. Надо было проверить всю конскую сбрую и упряжь, чтобы все было в порядке. Считалось, что дождь в этот день очень полезен для урожая.

Приметы на 5 ноября

Снега надует - хлеба прибудет.

Знаменательные события в истории: 5 ноября 2019 года

С первого снега сорок дней до зимы, со второго - сама зима.

Отец Яков в молитве не одинаков: за ину берет полтину, за другую сам два дает.

Коли Яков с крупой, то с Матрены (22 ноября) зима на ноги встанет.

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