В Украине запустили онлайн-сервис для номерных знаков

Новости Украины:В Украине запущен онлайн-сервис для проверки стоимости номерного индивидуального знака.

В сервисных центрах МВД стал доступен новый онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых авто. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

"В сервисных центрах МВД стал доступен новый онлайн-сервис. Теперь можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию цифр", - говорится в сообщении.

Так, в свободном доступе на сайте Главного сервисного центра МВД и сайтах всех региональных сервисных центров МВД появился перечень свободных платных номерных знаков.

Уточняется, что для удобства пользователей они сгруппированы по стоимости и адресам территориальных сервисных центров МВД, в которых такие знаки есть в наличии.

"Алгоритм поиска свободных комбинаций платных номерных знаков очень прост. В зависимости от места регистрации автомобиля его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД и среди услуг выбрать "Номерные знаки: изготовление и хранение". После этого в категории "Дополнительный сервис" выбрать "Наличие платных номерных знаков". На выбор будут предложены знаки по ценовому критерию и адресам, где они есть в наличии ", - отмечают в ведомстве.

В частности, информация на сайте обновляется каждый день.

"Забронировать номерной знак пока невозможно, поэтому владельцу легкового автомобиля рекомендуется выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр. После этого необходимо с пакетом документов посетить сервисный центр МВД, в котором есть в наличии желаемый номерной знак", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что с собой владелец транспортного средства должен иметь те же документы, которые необходимы для регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что на сайте учреждения можно не только ознакомиться с информацией об имеющихся платных номерных знаках, а и проверить их стоимость с помощью калькулятора цен.