Польша начнет искать захоронения под Львовом уже в ноябре

Новости Украины:В конце сентября, Украина дала Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Специалисты Института национальной памяти (ИНП) Польши планируют уже в ноябре этого года начать поиски останков польских солдат в Украине. Археологи и антропологи из Польши будут работать в местах захоронения защитников Львова, погибших в сентябре 1939 года.

Об сообщает "Польское радио".

Поиски анонсировала вице-директор Бюро поисков и идентификации ИНП Польши Анна Шеленг, комментируя вопрос согласия Украины на начало поисковых работ в двух местах захоронения солдат Войска польского, погибших в 1939 году под Львовом. О согласии украинской стороны проинформировал глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

По словам Анны Шеленг, два места, куда могут уже беспрепятственно поехать польские специалисты - это два микрорайона Львова, Збоища и Голоско. В 1939 году там проходили бои польских солдат с немецким вермахтом.

"На Голоско есть могила, обнаруженная в предыдущие годы работниками бывшего Совета охраны памяти, борьбы и мученичества. Там есть могилы примерно 120 солдат, которые нужно эксгумировать, однако проводить эти работы в этом году, в связи с их объемами и осенне-зимними условиями, уже слишком поздно. Зато еще в ноябре мы хотим провести обзорные работы в Збоищах, которые заключаться в размещении и демаркации границ могил, где также похоронены солдаты, погибшие в сентябре 1939-го", - сказала Шеленг.

Она выразила надежду, что специалисты ИНП Польши смогут начать работы на территории Украины уже в ближайшие недели.