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День студента в Украине 2019: история и традиции праздника
День студента в Украине 2019: дата праздника

День студента в Украине 2019: история и традиции праздника

День студента в Украине 2019: история и традиции праздника
16:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине День студента будут отмечать 17 ноября, с каждым годом университеты в стране вводят свои традиции.

Кроме религиозных праздников в ноябре, есть также важные даты календаря, про которые надо знать каждому. Среди них и День студента в Украине. День студента 2019 уже на носу, поэтому следующая информация будет вам полезной.

Когда день студента в Украине 2019

17 ноября - День студента. Этот праздник - событие, которое с большим нетерпением ждут все студенты, готовясь к нему с большой силой и креативом.

История праздника

История Дня студента говорит следующее: 17 ноября считается исторической датой студентов Чехословакии. В 1939 году в этот день более 1200 студентов было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили. В память об этих студентах и был провозглашен Международный день студентов, который празднуют во многих странах.

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Отметим, что существует два праздника Дня студента: 25 января, который также совпадает с днем Татьяны, а 17 ноября Международный день студента, который, собственно, и отмечают в Украине. Когда отмечают День студента в Украине, было определено в 1999 году Указом президента от 16 июня 1999 года.

С годами у праздника в каждой стране появились свои традиции. Например, украинские студенты катаются на дипломах и моют памятники. Сами студенты вовсе не против двух праздничных дней, ведь они выпадают на очень удобный период. Один день студента празднуется перед началом сессии, а другой – уже после ее окончания. 

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Дата, Традиции, Украинские студенты, 17 ноября, День студента в Украине, Когда день студента в Украине, День студента в Украине 2019, День студента 2019.
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