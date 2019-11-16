Аваков: Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников

Новости Украины:Министерство внутренних дел при поддержке США расширит институт военного капелланства.

Служба военного духовенства, созданная в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с капелланами силовых структур США.

"В Нацгвардии внедрена структуру капелланского служения, которая соответствует структуре большинства военных формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - приводит слова Авакова департамент коммуникации МВД.

Министр подчеркнул, что в условиях войны на Донбассе и будущем в мире роль церквей очень сильная.

Он отметил необходимость создавать группы профессиональной консультации, сети капелланов, которые всегда будут готовы прийти на помощь.

"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена, в том числе и в полицию", - сказал министр МВД.

В свою очередь, капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капелланстава в Украине.

"Они также поделилась опытом своей страны и рассказали о программе поддержки полицейских "Peer support". Она заключается в том, что одни полицейские могут довериться другим. В рамках программы было создано неформальные группы и сети семей полицейских, чтобы они могли делиться собственным опытом и искать поддержку среди тех, кто их лучше понимает", - сказано в сообщении.