Зеленский в День десантника в Украине наградил 25 военных

Новости Украины:День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины отмечается ежегодно 21 ноября с 2017 года.

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 25 военнослужащих по случаю Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ №854/2019 опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины".

Президент, в частности, отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".