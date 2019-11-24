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Вселенский Патриарх отслужил панихиду по жертвам Голодомора

Вселенский Патриарх отслужил панихиду по жертвам Голодомора
23:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Стамбуле Вселенский Патриарх провел панихиду по жертвам Голодомора в Украине.

В Стамбуле с участием Вселенского Патриарха Варфоломея отслужили божественную литургию и панихиду по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Сегодня мы отмечаем 86-ю годовщину Голодомора и чтим память жертв этого геноцида сталинского режима против украинского народа. Бесчисленное количество украинских мирных жителей: детей, мужчин и женщин - страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру», - сказал Вселенский Патриарх.

Он отметил, что зло и в настоящее время осуществляет свое разрушительное воздействие на мир, но нашей обязанностью является борьба для победы добра.

«Вселенский Патриархат решил предоставить автокефалию народу Божьему Украины, чтобы он мог организовать свою жизнь в соответствии с основами святых канонов церкви и ее традиций, чтобы имел уважение к Матери Церкви и был в коммуникации с другими православными церквями», - отметил Варфоломей.

Он пожелал украинскому народу благодати и милости Божией.

После литургии Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига подчеркнул, что 86 лет назад на территории Украины произошла одна из величайших трагедий в истории человечества.

«Это было абсолютное зло: погибали невинные люди. Смерть собирала свой «урожай» - ежедневно 25 тысяч. Очень много среди них детей. Мы должны это помнить, распространять правду, поскольку она имеет также четкую юридическую квалификацию. Это преступление против человечности, это геноцид», - заявил дипломат.

Он поблагодарил присутствующих генеральных консулов Канады, Молдовы, Польши, лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева, представителей украинской и крымскотатарской общин.

«Спасибо, что сегодня разделяете с нами эту боль, которая не становится меньше с годами, в этой скорбной молитве вместе с нашим Патриархом. Эта молитва особенна тем, что происходит в новых реалиях: украинская церковь вернулась в лоно Материнской Церкви, и наш Патриарх сегодня с нами чтит память жертв Голодомора», - отметил Сибига.

Он также напомнил, что и сейчас из-за агрессии РФ на украинской земле гибнут люди. «Украина и украинский народ снова под атакой. Опять гибнут люди. 13 тысяч украинцев мы потеряли вследствие российской агрессии, которая продолжается. Оккупирован Крым, другие украинские территории. Здесь ключевое - временно оккупированы», - подчеркнул посол Украины в Турции.

Божественная литургия и панихида по жертвам голодоморов с участием Вселенского Патриарха проходила не впервые. В прошлом году 2 декабря литургия отслужена в Стамбуле. Также в сентябре богослужение в память о жертвах Голодомора и траурная акция "Зажги свечу памяти" состоялись в Анкаре.

Кроме этого, в прошлом году в Турции вышли две книги о Голодоморе: «Голодомор в Украине 1932-33 гг. Как? Почему?» и «Методология правовой оценки Голодомора 1932-1933 гг. в Украине как преступления геноцида», их авторы Станислав Кульчицкий и Владимир Василенко.

Напоминаем, 23 ноября в Украине отмечали День памяти жертв голодоморов.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

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Голодомор, Стамбул, Варфоломей, Вселенский патриарх.
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