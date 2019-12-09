Итоги дня 8 декабря: День траура в Украине и вече на Майдане

3 Пристайко перед "нормандским саммитом" озвучил "главную красную линию". Основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским на предстоящем саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже – возвращение под контроль украинских властей всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ. Об этом написал глава МИД Вадим Пристайко в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

4 Руис объяснил, свой проигрыш в реванше с Джошуа Бывший чемпион мира в хевивейте Энди Руис прокомментировал свой поединок против Энтони Джошуа, который завоевал пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO.

5 Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун, но судейство было не на стороне украинца В канадском Монреале состоялся поединок, в котором бывший претендент на титул WBC во втором среднем весе украинец Макс Бурсак (35-6-2, 16 КО) встречался с бывшим чемпионом IBF и местным любимцем Давидом Лемье (41-4, 34 КО).

6 Динамо дома в меньшинстве уступило Заре. Динамо на НСК Олимпийский уступило Заре (1:2) в центральном матче 17-го тура Favbet Лиги.

7 Американскому артисту было всего 21 и он только начинал свою успешную карьеру. Он умер утром 8 ноября в аэропорту Чикаго, когда ожидал пересадку. Смерть наступила в одной из больниц после госпитализации.

8 Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свои отношения Украинская певица и молдавский артист вдвоем рассказали, на какой стадии отношений они находятся.