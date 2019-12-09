Итоги дня 8 декабря: День траура в Украине и вече на Майдане

В связи с одесской трагедией в Украине 8 декабря 2019 года объявлен днем траура.
В связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которой погибли десять человек, 8 декабря в Украине объявлен день траура.
Алексей Гончарук прибыл в Одессу, где встретился с семьями погибших на пожаре в колледже и провел совещание.
Гончарук инициирует увольнение начальника регионального главка ГСЧС и одного из его заместителей из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично -ресторанного бизнеса.
Правительство проведет проверку систем противопожарной безопасности всех садов, школ, вузов и больниц до 10 января.
Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве подошла к концу.
На Майдане Независимости в Киеве завершилась акция "Красные линии для Зеленского", направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от перехода "красных линий", то есть от сдачи национальных интересов при переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко поблагодарил политические силы и зарубежных украинцев за единение вокруг акции "Красные линии" против сдачи национальных интересов Украины.
Во время вече "Красные линии" на Майдане Независимости в Киеве в бывшего президента Петра Порошенко бросили несколько яиц.
Позже возле Офиса Президента началась акция "Стража на Банковой", которая продлится всю ночь и следующий день - до завершения переговоров "Нормандской четверки" в Париже.
Пристайко перед "нормандским саммитом" озвучил "главную красную линию".
Основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским на предстоящем саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже – возвращение под контроль украинских властей всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ. Об этом написал глава МИД Вадим Пристайко в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.
Руис объяснил, свой проигрыш в реванше с Джошуа
Бывший чемпион мира в хевивейте Энди Руис прокомментировал свой поединок против Энтони Джошуа, который завоевал пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO.
Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун, но судейство было не на стороне украинца
В канадском Монреале состоялся поединок, в котором бывший претендент на титул WBC во втором среднем весе украинец Макс Бурсак (35-6-2, 16 КО) встречался с бывшим чемпионом IBF и местным любимцем Давидом Лемье (41-4, 34 КО).
Динамо дома в меньшинстве уступило Заре.
Динамо на НСК Олимпийский уступило Заре (1:2) в центральном матче 17-го тура Favbet Лиги.
Американскому артисту было всего 21 и он только начинал свою успешную карьеру.
Он умер утром 8 ноября в аэропорту Чикаго, когда ожидал пересадку. Смерть наступила в одной из больниц после госпитализации.
Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свои отношения
Украинская певица и молдавский артист вдвоем рассказали, на какой стадии отношений они находятся.
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена
Праздничная вечеринку, которая должна была состояться 18 декабря, отменили, вероятно из-за новых подробностей секс-скандала, в котором замешан отец Беатрис.