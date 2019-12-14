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14 декабря - приметы и обряды в Наумов день
14 декабря - приметы и обряды в Наумов день

14 декабря - приметы и обряды в Наумов день

14 декабря - приметы и обряды в Наумов день
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В церкви 14 декабря почитается память святого Наума - одного из 12 малых пророков.

Традициина 14 декабря

В день святого пророка Наума отдавали детей в ученье - этот день можно назвать исконно русским первым сентября. Молились святому Науму, прося надоумить - научить, говорили: "Голова без ума, что фонарь без огня. Не учась, и лаптя не сплетешь". Работа учителя считалась очень важной, требующей особых способностей и высоко ценилась.

Детей не просто отправляли в школу, а соблюдали определенный церемониал. Все семейство отправлялось с утра в церковь, где служили молебен, испрашивая благословения на отрока. Учитель являлся в назначенное время в дом родителей, где его встречали с почетом и ласковым словом, сажали в передний угол с поклонами. Тут, держа сына за руку, отец передавал его учителю с просьбами научить уму - разуму и за леность учить побоями. Мать, стоя у двери, должна была плакать, иначе молва о ее бездушии пронеслась бы по всей деревне. Ученик, приближаясь к учителю, обязан был сотворить ему три земных поклона.

После сего учитель ударял осторожно своего ученика по спине три раза плеткой. Мать сажала сына за стол, вручала ему узорчатую костяную указку, учитель раскрывал азбуку, и начиналось учение с буквы "а" - "аз". Мать в этот момент должна была плакать еще сильнее и умолять учителя не морить сына грамотой. Учителя после трудов угощали и дарили ему подарки - отец награждал его хлебом, мать - собственноручно вышитым полотенцем. Проводы и угощения продолжались до ворот. На другой день ученика отправляли к учителю с азбукой, указкой и подарком для учителя.

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