Кто возглавит НАПК: уже в понедельник могут назвать имя главы

Новости Украины:Избрание главы НАПК вышло на финишную прямую.

Уже в понедельник может стать известно имя победителя конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сегодня Комиссия по отбору кандидатов на эту должность завершила собеседования.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

"13-14 декабря состоялись собеседования на должность главы НАПК. Уже в понедельник может стать известно имя победителя конкурса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение двух дней в прямом эфире 8 кандидатов доказывали, что достойны должности главы НАПК.

Так, заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин отметил, что для него команда - это самое главное, залог успеха в работе Агентства. "Нужно будет создать управление внутреннего контроля и управление предотвращения коррупции в НАПК. И, конечно, нужно будет поставить четкие приоритеты работникам".

В то же время председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах убежден, что один из главных вопросов в НАПК - это вопрос доверия со стороны общественности. Поэтому он планирует демонстрировать открытость деятельности Агентства, чтобы все желающие имели свободный доступ в помещение и к сотрудникам.

Интересной была реакция директора Харьковского теруправления НАБУ Юрия Кравченко на вопрос о том, как он будет работать с нынешними работниками НАПК. "Не могу сказать, что в НАПК работают только плохие люди", отметил он. Но, при этом, уже перечислил людей, которых бы взял себе заместителей.

Последней в первый день было собеседование Александра Новикова, прокурора департамента надзора за соблюдением законов ГПУ. Он отметил, что ему эта работа нужна, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать.

В субботу комиссия также целый день посвятила общению с кандидатами.

В частности, руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цивинский отметил, что готов за четыре года повысить индекс восприятия коррупции до 50-55 баллов, и в этом ему помогут люди, автоматизированная система проверок, качественная антикорстратегия и работа по финансированию политических партий.

Комментируя вопрос разработки антикоррупционной стратегии, антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "присоединяйся!» (USAID / ENGAGE) Иван Пресняков отметил, что он готов прислушиваться к тому, что говорит партия у власти. Также он добавил, что планирует развивать систему коммуникации со стейкхолдерами и качественную пресс-службу: "Если у тебя есть партнеры, которые знают процессы в ведомстве, они станут на твою защиту".

В свою очередь, профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк в разговоре с комиссией рассказал, что хотел бы, чтобы в НАПК были аналитические подразделения. По его мнению, они должны ориентироваться на обличителей и уполномоченных лиц министерств. Кроме того, он хотел бы, чтобы в Агентстве были специалисты из разных областей, отвечающих за сферальну коррупцию.

Последней комиссия провела собеседование с руководителем Управления внутреннего контроля НАБУ Романом Осипчуком. Кроме прочего, он рассказал о важности введения открытой и прозрачной процедуры лоббирования интересов. "Все равно лоббирование будет, и лучше, чтобы это делалось по правилам", - отметил кандидат.

Напомним, 6 декабря Комиссия по отбору председателя НАПК определила краткий перечень из 8 претендентов. В то же время, не попали в короткий список бывший член НАПК Александр Скопич, обличитель Анна Соломатина, несколько представителей НАБУ, ГБР и ГПУ и ряд адвокатов.

25 ноября Комиссия по отбору председателя НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса.

ТІ Украины изучила 29 из 30 претендентов и обнаружила, что у почти 45% из них есть вопросы е-декларирования, по каждому четвертому зафиксированы факты возможного неэтичного поведения, а 9 кандидатур так или иначе были связаны с политиками.