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Воскресенье, 15.12.2019
В Украине проводят второй этап пробной переписи населения
В Украине проводят второй этап пробной переписи населения
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В Украине проводят второй этап пробной переписи населения

В Украине проводят второй этап пробной переписи населения
02:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Украине начали проводить второй этап пробной переписи населения.

В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения, который проводят в части Оболонского района столицы и в поселке Песковке Киевской области, говорится в сюжете ТСН.

Таким образом в стране готовятся к общеукраинскому опросу, который и покажет, насчитывается ли украинцев 45 миллионов. Сейчас жители уже внесли всю информацию о себе онлайн, поэтому сегодня начали ходить переписчики, которые зачитывают с полтора десятка вопросов, разработанные заранее в управлении статистики, а все данные вносят в специальную программу в планшете. Все, чтобы потом выяснить, какое количество населения и его возрастная и социальная структура.

"Перепись населения дает вообще уникальную информацию. Ну допустим, кроме того, что человек говорит, когда он родился, где родился, его гражданство, родственные отношения, семейное положение, образование, источник существования человека и большой блок вопросов по миграции", - рассказала руководитель главного управления статистики в Киеве Раиса Виленчук.

Пробная перепись населения продлится до 23 декабря. Уже в феврале обещают показать результаты. По закону каждый житель обязательно должен пройти опрос - если нет желания отвечать на вопрос в доме, можно заглянуть на специально оборудованный участок, адреса которых есть в подъездах домов. Напомним, провести общеукраинскую перепись в Кабмине планируют в декабре следующего года, но пока точная дата неизвестна.

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Все по теме:

Киевская область, Киевщина, Перепись, Пробная перепись, Раиса Виленчук.
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