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Где отдыхают украинцы: самые популярные туристические направления

Где отдыхают украинцы: самые популярные туристические направления
11:52 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Украины:Лидеры рейтинга самых популярных направлений остаются те же, что и в 2018 году.

В 2019 году украинцы чаще всего летали в Барселону и Стамбул. Такие данные обнародовала команда поисковой системы для путешественников Momondo.ua.

По данным исследователей, граждане Украины чаще выбирали авианаправления, руководствуясь ценовыми предложениями. Чем дешевле рейс, тем больше на него спрос. Лидеры рейтинга самых популярных направлений остаются теми же, что и в 2018 году. Только Стамбул с Барселоной в этом году поменялись местами.

Топ-5 направлений, куда чаще всего летали украинцы в 2019 году (цена билета в обе стороны):

  • Барселона – 5768 грн;

  • Стамбул – 4820 грн;

  • Рим – 5118 грн;

  • Париж – 6120 грн;

  • Прага – 5633 грн.

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Топ-5 стран, популярность которых взлетела по сравнению с 2018 годом (+%):

  • Мальта – 81%;

  • Австрия – 79%;

  • Словакия – 52%;

  • Индонезия – 47%;

  • Польша – 31%

Также украинские туристы в этом году активно интересовались нордическими странами – в рейтинг вошли Швеция, Норвегия и Дания.

Топ-5 направлений по самым низким ценам на билеты (в обе стороны):

  • Краков – 2112 грн;

  • Вильнюс – 2329 грн;

  • Братислава – 2437 грн;

  • Вроцлав –2627 грн;

  • Катовице – 2789 грн.

Сообщается также, что перелет в столицу Словакии подешевел почти вдвое по сравнению с 2018 годом – на 41%. В список самых доступных также попали перелеты в Стокгольм и Лондон – хотя что касается цен, то это совсем недешевые города.

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Анализ базируется на данных о поиске авиабилетов эконом-класса в обе стороны на сайте momondo.ua в период 01.07.2018 - 20.10.2019 и 01.07.2017 - 20.10.2018 для путешествий в период 01.01.2019 - 31.12.2019 и 01.01.2018 - 31.12.2018 на все направления, за исключением Украины.

Напомним, власти Турции хотят ввести дополнительный налог для отелей и взимать с апреля 2020 года 1% от оборота. В то же время отельеры предлагают переложить эти расходы на туристов.

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Париж, Польша, Индонезия, Словакия, Австрия, Туризм, Рейтинг, Рим, Мальта, Стамбул, Прага, Барселона, Вильнюс, Краков, Братислава, Вроцлав, Катовице.
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