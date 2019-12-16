В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать

Новости Украины:В Украине решили осовременить процесс выпуска банковских платежных карточек.

Банковские карты в Украине теперь будут обслуживаться по-новому.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. На данный момент НБУ решил сделать более современным процесс выпуска платежных карточек и правила их использования. Теперь будет изменен порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных средств (платежных карт) и операций с их использованием.

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В частности Национальный банк Украины:

нормировал порядок использования пользователем платежного приложения;

нормировал деятельность информационно-технического посредника;

предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карточку;

предусмотрел право эмитировать счета, открытого на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя (опекуна) этого физического лица;

предоставил право банку передавать пользователю платежную карту через агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов;

определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом;

Уточнены требования по:

праву доверенным лицом клиента получать платежную карту, но без права пользоваться ею;

обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.

Напомним, Национальный банк предлагает предоставить возможность держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией).