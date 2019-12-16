В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать

Банковские карты в Украине теперь будут обслуживаться по-новому.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. На данный момент НБУ решил сделать более современным процесс выпуска платежных карточек и правила их использования. Теперь будет изменен порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных средств (платежных карт) и операций с их использованием.
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В частности Национальный банк Украины:
- нормировал порядок использования пользователем платежного приложения;
- нормировал деятельность информационно-технического посредника;
- предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карточку;
- предусмотрел право эмитировать счета, открытого на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя (опекуна) этого физического лица;
- предоставил право банку передавать пользователю платежную карту через агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов;
- определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом;
Уточнены требования по:
- праву доверенным лицом клиента получать платежную карту, но без права пользоваться ею;
- обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.
Напомним, Национальный банк предлагает предоставить возможность держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией).