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Понедельник, 16.12.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)
16:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 9 по 15 декабря 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

09.12.2019 – 15.12.2019

Нормандська зустріч

9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин провели встречу в Париже.

Шахтар – Аталанта

Шахтер в заключительном туре Лиги чемпионов уступил Аталанте и попрощался с Лигой чемпионов.

Динамо Лугано

В четверг, 12 декабря, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» провело решающий поединок групповой стадии Лиги Европы против швейцарского «Лугано». Счет матча 1:1 и Динамо покидает Лигу Европы.

Папик 9 серия

Недавно на телеканале "1+1" вышел сериал "Папик", который сразу стал одной из любимых комедий зрителей.

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 9, 10 серии (Видео)

Ощадбанк личный кабинет

Новенька

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Перші ластівки

Гадання на Андрія

Шеремет

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Павло Шеремет

Задержаны фигуранты дела об убийстве журналиста Шеремета.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко правоохранители предъявляют подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Министерство внутренних дел запустило срочный брифинг по этому делу.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что имена заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета будут оперативно установлены.

Аваков рассказал, что есть еще подверсии убийства Шеремета, среди которых и изобличение режима в "соседней державе".

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Google, ФК Шахтер, Гугл, Владимир Зеленский, Павло Шеремет, Гугл тренды, Нормандська зустріч, Шахтар – Аталанта.
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