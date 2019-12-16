Минобразования значительно повысит вознаграждение украинским изобретателям

Новости Украины:Украинским изобретателям существенно увеличили вознаграждение.

Авторы технологий будут получать не менее 20% от тех средств, которые на внедрении их разработок зарабатывает учреждение (по законодательству госучреждение является владельцем технологий, созданных ее работниками за бюджетные средства).

Соответствующее постановление об изменениях в минимальных ставках вознаграждения было принято правительством, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Ранее минимальный размер такого вознаграждения был на уровне 0,5-3%. В то же время и так небольшие средства должны делиться между авторами технологий и специалистами, которые обеспечивают их внедрение, то есть трансфер технологий. В итоге автор мог получить за свое изобретение до 1,5% от прибыли учреждения. Сейчас мы минимальную ставку такого вознаграждения увеличили более чем 10 раз. Кроме этого, авторам теперь не нужно делить эти средства с теми, кто обеспечивает внедрение технологий. Ведь постановлением для них предусмотрена отдельная минимальная ставка - 2% средств от заключенных договоров", - объяснила министр образования и науки Анна Новосад.

По ее словам, это даст ученым дополнительный стимул коммуницировать с потенциальными инвесторами и искать возможности для внедрения технологий в реальном секторе экономики.

"Так мы сможем двигаться в направлении сразу двух целей. Во-первых, разработки, созданные за бюджетные средства, больше будут работать для государства и общества. Во-вторых, будет выстраиваться связь между наукой и бизнесом, которой сейчас в Украине практически нет", - отметила Новосад.

МОН также готовит на рассмотрение правительства проект закона, который должен дать еще больше стимулов для развития трансфера технологий. В частности, планируется ввести зарубежное патентование за средства госбюджета, субсидии для создания высокотехнологичных производств, улучшить информационное обеспечение т.п