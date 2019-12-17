Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко

На депутата от "Слуги народа" напали неизвестные в балаклавах.
Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.
В партии "Слуга народа" расценивают избиение депутата Ананченко как противодействие "старой системы" на реализуемые политсилой изменения, а также призывают правоохранителей должным образом отреагировать на нападение.
Марина Порошенко заявляет о прекращении полномочий главы Украинского культурного фонда из-за давления Офиса президента.
Глава Украинского культурного фонда (УКФ), супруга 5-го президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи с давлением со стороны действующей власти на членов команды Фонда.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский прокомментировал увольнение Марины Порошенко с должности.
Американская сторона дала согласие на назначение послом Украины в США Владимира Ельченко, постоянного представителя Украины в ООН.
Соединенные Штаты Америки дали согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.
В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми.
Идея о введении двойного гражданства является в некоторой степени программой иммиграции в Украину, считает председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.
Противником донецкого "Шахтера" в плей-оффе Лиги Европы стал португальский футбольный клуб
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20.
Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая 2020 года.
Исполком УАФ утвердил Тернополь в качестве хозяина Кубка Украины в сезоне 2019/20, о чем сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
ФИФА подала иски в швейцарский суд против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента ФИФА Мишеля Платини.
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) требует возвращения 2 миллионов евро, необоснованно выплаченных Мишелю Платини еще в феврале 2011 года.
Александр Гвоздик вошел в ТОП-3 самых высокооплачиваемых украинских боксеров.
Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик занял 3 место в рейтинге самых высокооплачиваемых украинских боксеров.
Композиция войдет в новый альбом артиста.
Экс-участник группы Dzidzio, диджей Julik, который ранее поднял тему мотивации в песне "Не зупиняйся", после длительной паузы возвращается с новым музыкальным звучанием. Все это время артист работал над созданием альбома, и представленный трек "Вино" будет одним из первых в нем.
Украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) планирует выступить во Львове.
Особый концерт пройдет в Оперном театре 17 декабря и станет одним из самых громких светских событий города.
Только в США фильм "Холодное сердце 2" заработал 367 млн долларов.
Анимационный фильм "Холодное сердце 2", на создателей которого подали в суд за нарушение авторских прав, собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов и стал шестой картиной студии Disney за год, взявшей эту планку.
Кейт Миддлтон и принц Уильям являются многодетными родителями.
Герцогиня Кембриджская в эфире кулинарного шоу Мэри Берри призналась, что ее младший сын Луи начал говорить в начале декабря. Одним из первых его слов стало "Мэри". Кейт Миддлтон объяснила это тем, что вся их кухня заставлена кулинарными книгами телеведущей.