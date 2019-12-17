Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко

3 Американская сторона дала согласие на назначение послом Украины в США Владимира Ельченко, постоянного представителя Украины в ООН. Соединенные Штаты Америки дали согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.

4 В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми. Идея о введении двойного гражданства является в некоторой степени программой иммиграции в Украину, считает председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

5 Противником донецкого "Шахтера" в плей-оффе Лиги Европы стал португальский футбольный клуб В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20.

6 Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая 2020 года. Исполком УАФ утвердил Тернополь в качестве хозяина Кубка Украины в сезоне 2019/20, о чем сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

7 ФИФА подала иски в швейцарский суд против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента ФИФА Мишеля Платини. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) требует возвращения 2 миллионов евро, необоснованно выплаченных Мишелю Платини еще в феврале 2011 года.

8 Александр Гвоздик вошел в ТОП-3 самых высокооплачиваемых украинских боксеров. Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик занял 3 место в рейтинге самых высокооплачиваемых украинских боксеров.

9 Композиция войдет в новый альбом артиста. Экс-участник группы Dzidzio, диджей Julik, который ранее поднял тему мотивации в песне "Не зупиняйся", после длительной паузы возвращается с новым музыкальным звучанием. Все это время артист работал над созданием альбома, и представленный трек "Вино" будет одним из первых в нем.

10 Украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) планирует выступить во Львове. Особый концерт пройдет в Оперном театре 17 декабря и станет одним из самых громких светских событий города.

11 Только в США фильм "Холодное сердце 2" заработал 367 млн долларов. Анимационный фильм "Холодное сердце 2", на создателей которого подали в суд за нарушение авторских прав, собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов и стал шестой картиной студии Disney за год, взявшей эту планку.