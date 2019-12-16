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Коляда на заседании ГА ООН напомнила о количестве жертв войны на Донбассе

Коляда на заседании ГА ООН напомнила о количестве жертв войны на Донбассе
21:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава Минветеранов рассказала в ООН о гуманитарных проблемах на Донбассе.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда рассказала в ООН о гуманитарных проблемах на Донбассе, вызванных российской агрессией.

В понедельник министр выступила на пленарном заседании 74-й Генассамблеи ООН, где рассматривался вопрос координации в области гуманитарной помощи со стороны ООН.

"2075 дней в моей стране продолжается вооруженная агрессия Российской Федерации, - сказала она. - За это время погибли более 13 тысяч граждан Украины, из них 3345 мирных жителей, 172 - дети".

В поселке Пески, в прошлом респектабельном населенном пункте вблизи Донецка, по словам Коляды, сегодня проживает шесть семей, "которые не имеют ни сил, ни финансовой возможности выехать из-под ежедневного огня".

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Коляда продемонстрировала фотографии, иллюстрирующие жизнь в прифронтовой зоне и на оккупированной территории. Ежедневно десять детей из оккупированного села Старомарьевки добираются до школы в контролируемом украинской властью селе Гранитном, рассказала она. "Четыре километра по заминированной тропинке и полуразрушенной кладке. Это происходит настолько регулярно, что google-карты проложили соответствующий маршрут", - добавила она.

По словам Коляды, в прифронтовой зоне проживает около 100 тысяч детей. С 2014 года от мин погибли 7 детей, травмированы 29.

На территории оккупированного Крыма, отметила министр, происходят аресты мирного населения, преследования по политическим, этническим и религиозным признакам, закрываются украинские школы, уничтожается украинская и крымскотатарская идентичность, уничтожается культурное наследие Украины. Месяц назад, отметила Коляда, российский суд в Калуге объявил "окончательное решение" о выселении Крымской епархии ПЦУ из здания кафедрального собора Равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. В то же время было принято решение о сносе часовни ПЦУ в Евпатории.

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Более 100 граждан Украины в Крыму, напомнила министр, "заключены в тюрьму по откровенно политическим мотивам". В течение только 2014 года более 500 тысяч граждан России переселены в Крым, отметила глава Минветеранов. "Идет жесткая милитаризация полуострова", - сказала она.

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Как сообщалось ранее, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию относительно милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей, в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории. 18 декабря ожидается принятие резолюции относительно защиты прав человека в Крыму, одобренную ранее Третьим комитетом ГА ООН.

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ООН, Донбасс, Оксана Коляда, Ганассамблея ООН.
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