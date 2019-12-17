Рада поддержала государственное признание Пласта

Новости Украины:Верховная Рада поддержала в целом законопроект о "Пласте" и скаутах с предложениями президента.

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №0976 о государственной поддержке скаутской организации "Пласт" и других скаутских организаций Украины с предложениями президента, предусматривающих изменение названия законодательной инициативе.

За соответствующий законопроект на заседании во вторник проголосовало 316 народных депутатов.

Как сообщил во время обсуждения законопроект глава комитета по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин (фракция "Батькивщина"), рабочая группа при подготовке законопроекта к повторному рассмотрению на пленарном заседании учла предложения президента и теперь он касается не только движения "Пласта", но и всех скаутов.

"Было изменено название закона на более объединяющее – "О признании пластового движения и особенности государственной политики поддержки пластового и скаутского движения", - сказал он.

По словам Кожемякина, из законопроекта изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принципы равенства общественных организаций.

Он подчеркнул, что закон предусматривает разработку органами исполнительной власти и местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых и скаутских общественных объединений. "Законом определено, что органам исполнительной власти и местного самоуправления предоставляют материальную, финансовую информационную поддержку деятельности пластовых и скаутских общественных объединений", - отметил нардеп.

По словам Кожемякина, при формировании государственных и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку скаутской и пластовой образовательных программ.

Как сообщалось, 4 сентября Зеленский вернул в Раду со своими предложениями принятый парламентом в конце мая законопроект №10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины Пласт.

Позже он пояснил, что в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций, и определение законом Пласта как единственной в Украине такой организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею господдержки, что противоречит принципам, заложенным в Конституции страны, в частности, равенству всех объединений граждан перед законом. Он также отметил, что положения закона о господдержке не согласуются с Конституцией и Бюджетным кодексом. В то же время, учитывая весомый вклад украинского пластового движения в получение и становление украинской государственности и национально-патриотическое воспитание детей и молодежи, Зеленский предложил доработать закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового движения.

Рада проголосовала за основу и в целом проект закона о государственном признании и поддержке Пласта 30 мая. Закон, в частности, регулирует порядок государственной поддержки Пласта; чтит сотни пластунов, погибших в борьбе за обретение независимости Украины в XX веке и во время агрессии на востоке Украины, начиная с 2014 года. Законом вносятся изменения в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании" с целью определения формата господдержки Пласта.

23 сентября Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть предложения президента Владимира Зеленского к закону "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" для определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения и направить закон на доработку в комитет.

На заседании комитета отмечалось, что в настоящее время в Украине зарегистрировано несколько скаутских организаций, а определение законом Пласта как единственной национальной скаутской организации создает привилегии для ее функционирования и получения господдержки, а также риск для создания новых и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций. Кроме того, положения закона о господдержке Пласта не согласуются с ч.2 ст.95 Конституции о том, что любые госрасходы определяются исключительно законом о Госбюджете, и не учитывают определенный ст.7 Бюджетного кодекса принцип самостоятельности бюджетной системы Украины.