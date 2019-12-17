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"Вымысел и провокация": в Фонде Пинчука отреагировали на заявления Деркача

"Вымысел и провокация": в Фонде Пинчука отреагировали на заявления Деркача
17:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией, говорят в пресс-службе организации.

Пресс-служба Фонда Виктора Пинчука опровергает заявления, сделанные народным депутатом Андреем Деркачом на пресс-конференции во вторник в отношении Виктора Пинчука.

"Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука", – говорится в сообщении.

Ранее в этот день Деркач заявил, что якобы через банки Пинчука было передано $29 млн в фонд кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и что якобы Пинчук намерен прекратить работу своего фонда и свернуть бизнес в Украине. Деркач утверждает, что добился в МВД возбуждения уголовного дела по этим своим обвинениям, а также написал сенаторам США и адвокату президента США Рудольфу Джулиани.

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Бизнес-интересы В.Пинчука представлены в разных отраслях, в том числе в трубно-колесном бизнесе ("Интерпайп"), ферросплавах и нефтегазовой отрасли, а также в медиабизнесе (медиагруппа StarLightMedia - телеканалы СТБ, Новый Канал, ICTV, М1, М2). Их управление с 2007 года объединено в инвестиционно-консалтиновой группе EastOne. Помимо того, в 2006 году бизнесмен основал фонд своего имени, приоритетами которого заявлены образование, содействие мировой интеграции Украины, здравоохранение, поддержка современного искусства.

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Фонд Виктора Пинчука за 2006-2018 гг. выделил на реализацию различных проектов и программ, согласно его отчетам, около $144 млн. Из этой суммы Clinton Global Initiative было направлено $7,4 млн, в том числе последний раз в 2015 году $0,25 млн.

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Коррупция, Виктор Пинчук, Андрей Деркач, Фонд Пинчука.
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