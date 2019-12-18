Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины

Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора.

Украина и Азербайджан договорились организовать линию межгосударственной правительственной связи и сотрудничать в сфере урегулирования и ведения бизнеса.

В Баку прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом , с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Украины Владимир Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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В центральной части Киева прошли несколько массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады.

Под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром прошли одновременно четыре акции протеста, в которых приняли участие несколько тысяч человек.

Под зданием Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга против принятия закона о рынке земли.

В результате столкновений с представителями националистических организаций во время акции протеста пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек. Позже всех задержанных отпустили.

США осуждают насилие в отношении полиции и журналистов в ходе акции под Радой.