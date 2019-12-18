Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В Баку прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Украина и Азербайджан договорились организовать линию межгосударственной правительственной связи и сотрудничать в сфере урегулирования и ведения бизнеса.
Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора.
В центральной части Киева прошли несколько массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады.
Под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром прошли одновременно четыре акции протеста, в которых приняли участие несколько тысяч человек.
Под зданием Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга против принятия закона о рынке земли.
В результате столкновений с представителями националистических организаций во время акции протеста пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек. Позже всех задержанных отпустили.
США осуждают насилие в отношении полиции и журналистов в ходе акции под Радой.
Дубинский подал в Раду законопроект о продлении моратория на продажу с/х земли.
Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") с коллегами подал в Верховную Раду законопроект о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель.
Размер минимальной пенсии по возрасту повышен с 1564 до 1638 грн.
Общая численность пенсионеров, которым с 1 декабря текущего года провели перерасчет, составила 9,4 млн человек, непосредственно повышение коснулось 5,8 млн человек.
Россия расширила санкционные списки против украинских товаров и граждан страны.
Правительство РФ расширило перечень товаров, запрещенных ко ввозу из Украины, а также расширило список граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
В правительстве Украины предложили ввести санкции к предприятиям на оккупированных территориях, сотрудничающим с ОПК РФ.
Памятная монета посвящена 100-летию со дня рождения Николая Лукаша.
Национальный банк Украины с 17 декабря вводит в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную переводчику и языковеду Николаю Лукашу.
Стали известны подробности эстафеты Олимпийского огня летних Игр-2020, которые пройдут 24 июля - 9 августа в Токио.
Эстафета Олимпийского огня стартует 26 марта от стадиона в префектуре Фукусима, где еще недавно находилась главная база ликвидаторов аварии на АЭС “Фукусима-1”.
Товарищеский матч между сборными Франции и Украины пройдет в Париже на стадионе Стад де Франс.
Место проведения спарринга подтвердила Федерация футбола Франции.
Футболистка сборной Украины оголилась для откровенной фотосессии
Виктория Кислова – не только талантливый вратарь, но и настоящая красотка.
Сборная Украины среди игроков с недостатками зрения - чемпион мира по футзалу.
Футзалисты сборной Украины среди игроков с недостатками зрения защитили титул чемпионов мира.
Ван Дейк стал игроком года в Англии
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал обладателем очередной индивидуальной награды. 28-летний футболист был признан лучшим игроком 2019 года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков.
Нидерландская группа Within Temptation выступит в Киеве
Нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation выступит на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года.
Появился первый трейлер спортивной драмы "Пульс" о украинской чемпионке
Представлен первый официальный тизер-трейлер полнометражной спортивной драмы "Пульс" режиссера Сергея Чеботаренко, основанной на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук.
Киевские муралы показали в клипе группы Balaklava Blues
Видео музыканты посвятили столичным муралам и показали 79 оригинальных рисунков на стенах.
Американский кинематограф вовсю готовится к взрывному событию – Оскару-2020.
Так, накануне, 16 декабря, в США выбирали ленты, которые попали в престижный шорт-лист номинации "Международный полнометражный фильм".
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана
16 декабря Владимир и Елена Зеленская отправились в Азербайджан, где приняли участие в нескольких запланированных мероприятиях. В частности, первая леди встретилась с украинской диаспорой.