Скачать
Среда, 18.12.2019
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

СБУ блокировала две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации

Смотрите фото (4)
СБУ блокировала две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:Житель Киевской области пыталься продать запчасти к истребителям Су-25.

Контрразведчики Службы безопасности блокировали две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации, в частности в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники Управления СБУ в г. Киеве и Киевской области установили, что житель одного из районов Киевщины пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Он был разоблачен при попытке сбыта партии товаров военного назначения", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков следователи СБУ в арендованном мужчиной складском помещении изъяли комплектующие к военной технике. По информации спецслужбы, агрегаты украдены из воинских частей. В настоящее время проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ.

СБУ на протяжении года разоблачила 17 шпионов

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, добавили в пресс-центре.

Вторую попытку вывезти в Россию комплектующие контрразведчики СБУ разоблачили при досмотре вещей украинского гражданина в поезде "Кишинев-Москва". У него было обнаружено около десятка комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используются в российских военно-транспортных самолетах.

Оперативники составили протокол о нарушении таможенных правил, а изъятое оборудование передали на экспертизу для дальнейшего принятия решения о начале досудебного расследования по ст. 333 УК Украины.

Напомним, житель Харьковщины, собиравшийся подорвать емкости с хлором на комплексе водоподготовки, приговорен к 5 годам тюрьмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

СБУ, Контрабанда, Су-25, Запчасти для самолетов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь