СБУ блокировала две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации

Новости Украины:Житель Киевской области пыталься продать запчасти к истребителям Су-25.

Контрразведчики Службы безопасности блокировали две попытки вывоза из Украины комплектующих для военной авиации, в частности в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники Управления СБУ в г. Киеве и Киевской области установили, что житель одного из районов Киевщины пытался сбыть несколько агрегатов к истребителям Су-25 гражданину одной из зарубежных стран. Он был разоблачен при попытке сбыта партии товаров военного назначения", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков следователи СБУ в арендованном мужчиной складском помещении изъяли комплектующие к военной технике. По информации спецслужбы, агрегаты украдены из воинских частей. В настоящее время проверяется причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил ВСУ.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, добавили в пресс-центре.

Вторую попытку вывезти в Россию комплектующие контрразведчики СБУ разоблачили при досмотре вещей украинского гражданина в поезде "Кишинев-Москва". У него было обнаружено около десятка комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используются в российских военно-транспортных самолетах.

Оперативники составили протокол о нарушении таможенных правил, а изъятое оборудование передали на экспертизу для дальнейшего принятия решения о начале досудебного расследования по ст. 333 УК Украины.

Напомним, житель Харьковщины, собиравшийся подорвать емкости с хлором на комплексе водоподготовки, приговорен к 5 годам тюрьмы.