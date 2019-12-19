Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа

3 Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ. Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада".

4 Пашинскому сменили меру пресечения на домашний арест. Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, и поместил под круглосуточный домашний арест.

5 Зеленский подписал закон о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №2569 о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей.

6 В среду, 18 декабря, в прифронтовой Марьинке в результате обстрела со стороны боевиков погиб мирный житель. Около полудня среды в городе (Донецкая обл.) в результате огня боевиков из стрелкового оружия, был смертельно ранен гражданский житель, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

7 Чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне 33-летний украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Алексей Торохтий получил дисквалификацию за употребление дегидрохлорметилтестостерона. Наказание вступает в силу сегодня, 18 декабря, и продлится до 17 декабря 2020 года.

9 Мексиканский боксер стал лучшим в этом году. Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес признан лучшим боксером нынешнего года по версии американского спортивного телеканала ESPN.

10 Диего Марадона дал неожиданный ответ на "вечный" вопрос. Легенда сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

11 Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался Не так давно на сайте BBC появился рождественский выпуск передачи "A Berry Royal Christmas". Приятный волонтерский ужин посетили герцоги Кембриджские. Но никто не ожидал, что может произойти на такой приятной встрече.

12 Новым членом жюри песенного проекта "Голос страны - 10" стал Monatik. Новым звездным тренером для будущих участников песенного конкурса "Голос страны - 10" стал популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик.

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15 Американский певец, автор песен, музыкант и фронтмен Imagine Dragons решил взять паузу в творческой деятельности. Дэн Рейнольдс - вокалист инди-рок-группы Imagine Dragons. Недавно он заявил о том, что хочет взять продолжительную паузу в карьере певца. Певец также назвал главную причину такого решения.

16 Сергей Бабкин представил клип на неземную песню "Лис" Сегодня, 18 декабря, состоялась премьера клипа на сингл украинского исполнителя "Лис".