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Сегодня в Киеве зажгут главную новогоднюю елку страны

Сегодня в Киеве зажгут главную новогоднюю елку страны
09:09 Сегодня Телеграф Фото: КГГА

Новости Украины:19 декабря в 19:00 на Софийской площади в центре Киева торжественно зажгут главную новогоднюю елку страны.

Уже сегодня, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади в Киеве состоится официальное открытие главной елки страны и меньших во всех районах города. 

Зрителей также ожидают другие действа.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, для зрителей этого праздничного действа подготовили яркую развлекательную программу:

18:00 – встреча Святого Николая и карнавальное шествие;

18:00 – начало концерта с оркестром НАОНИ;

19:00 – церемония зажжения елки;

19:45 – выступление группы "Друга Рика".

Высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками.

При этом 19 декабря запретят движение всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской:

с 17:00 до 19:00 – от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;

с 16:00 до 22:00 – от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

Кроме того, до 26 января введено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда по правой полосе в направлении движения до Михайловской площади и запрещено движение вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

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Напомним, что движение транспорта по Крещатику открыто в выходные и праздничные дни до окончания новогодних и рождественских праздников на Софийской площади.

При этом с 14 декабря на Контрактовой площади началась рождественская ярмарка, а на Владимирском проезде открыли зону фудкорта.

Отметим, что 19 декабря, в День Святого Николая, вместе с главной елкой на Софийской площади торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы.

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Киев, Новогодняя елка, Новый год, Софийская площадь, Новый год в Киеве.
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