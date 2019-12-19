Скачать
Четверг, 19.12.2019
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)
Новый безупречный образ Мелании Трамп (Фото)

Лутковская: Обмен пленными до конца года еще возможен

Лутковская: Обмен пленными до конца года еще возможен
15:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Валерия Лутковская сообщила, что существуют списки лиц, которых хотят обменять, однако отказалась называть конкретные фамилии.

Возможность обмена удерживаемыми лицами с "ЛНР/ДНР" до конца года сейчас является предметом продолжающихся переговоров.

Об этом на брифинге сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

"У нас действительно есть возможности встретиться еще в этом году по видеоконференции. Я очень надеюсь, что эта возможность будет использована, а в рамках этой возможности мы дошлифуем все те технические проблемы, которые возникли 18 декабря (во время заседания ТКГ - ред). В данном случае это были определенные технические нюансы, которые мы надеемся решить в ближайшее время", - отметила она.

Кучма прокомментировал срыв переговоров об обмене пленными

Лутковская также отметила, что существуют конкретные списки лиц, как гражданских, так и военных, которых планируют обменять с "ЛНР/ДНР", однако она сознательно не называет цифры и другие конкретные данные, чтобы не навредить возможному обмену.

Представитель Украины также сообщила, что в подгруппе постоянно работают над уточнением и подтверждением имен в списках, ведь согласно формуле обмена "всех подтвержденных на всех подтвержденных" Украина заинтересована в том, чтобы получить как можно больше подтвержденных граждан Украины, которые незаконно содержатся под стражей на территории оккупированного Донбасса.

"Состоится ли обмен до конца года - пока является предметом переговоров, которые еще продолжаются", - добавила она.

По словам Лутковской, во время вчерашних переговоров было согласовано множество деталей и технических нюансов обмена.

Пристайко надеется на обмен пленными до конца года

"Но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне трудно сейчас абсолютно четко сказать, что будет до конца года. Но мы работаем на то, чтобы использовать все возможности для того, чтобы выполнить наш долг перед семьями тех, кто находится сегодня в плену, а во-вторых, чтобы выполнить решения нормандского саммита", - добавила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Валерия Лутковская, Донбасс, Обмен пленными, ОРДЛО, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
02 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
03 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
05 Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО
Еще на шесть месяцев: совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Совет ЕС принял решение по санкциях против РФ
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
Суд отложил дело о национализации Приватбанка
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
DZIDZIO рассказал, как относится к новогоднему празднику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь