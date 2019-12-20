Более миллиона вызовов и сотни тысяч выездов: полиция отчиталась об итогах 2019

Новости Украины:Полиция Киева получила в этом году более 1,3 миллиона вызовов.

В течение 2019 года столичная полиция приняла на линию "102" более 1 миллиона 300 тысяч звонков от граждан.

Об этом на заседании Киевсовета сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"На протяжении текущего года полицией принято по линии "102" более 1 миллиона 300 тысяч звонков. Из них 820 тысяч зарегистрированы в единых учетах полиции, наряды осуществили около 780 тысяч выездов", - рассказал Крищенко.

По его словам, в Единый реестр досудебных расследований внесены 46,5 тысяч заявлений об уголовных правонарушениях, что на 9 тысяч меньше, нежели в прошлом году.

"В частности преступлений, совершенных в публичных местах, стало меньше почти на 3 тысячи. В прошлом году было 14,5 тысяч, а в этом году - менее 12 тысяч", - подчеркнул начальник полиции Киева.

Он также сообщил, что в этом году в Киеве в среднем каждый день совершалось пять ограблений, тогда как в 2016-м за день регистрировалось 17 таких преступлений.

"За совершение имущественных преступлений задержано 178 групп, в состав которых входили 500 человек", - добавил Крищенко.