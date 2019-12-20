Дело Шеремета: Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого Антоненко

Новости Украины:Апеляциионный суд перенес судебное заседание по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета – волонтера и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster).

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко (Рифмастер).

Рассмотрение апелляции перенесено на 23 декабря на 13.20.

Ранее Апелляционный суд Киева перенес на 20 декабря рассмотрение апелляции на арест еще одной подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.

По версии следствия, именно Антоненко вместе с Кузьменко якобы заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета. Правоохранители утверждают, что целью убийства журналиста была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.